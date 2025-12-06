Los duelos imperdibles del Mundial 2026: Francia vs Noruega, Inglaterra vs Croacia y otros 18 juegos cruciales

El Mundial 2026 tendrá el calendario más grande de la historia con 104 partidos y 48 selecciones.

Entre tantos compromisos, destacan duelos que podrían definir lideratos de grupo, encaminar clasificaciones y ofrecer algunos de los enfrentamientos individuales más esperados del planeta.

Estas son las 20 citas imperdibles de la fase de grupos, seleccionadas por su peso histórico, nivel futbolístico y atractivo mediático.

TE PUEDE INTERESAR: Messi guía a Inter Miami a su primera MLS Cup y despide a Busquets y Alba como campeones

LOS DUELOS INAUGURALES DE LOS ANFITRIONES DEL MUNDIAL

México abrirá el torneo el 11 de junio a las 13:00 horas en el Estadio CDMX ante Sudáfrica, un juego que marcará el arranque de la fiesta mundialista.

Un día después, Canadá debutará en Toronto ante el ganador del repechaje europeo, mientras que Estados Unidos hará lo propio el 12 de junio en el SoFi Stadium contra Paraguay, un duelo que promete intensidad desde los primeros minutos.