Los duelos imperdibles del Mundial 2026: Francia vs Noruega, Inglaterra vs Croacia y otros 18 juegos cruciales

Alejandro Morteo
La Copa del Mundo traerá enfrentamientos de élite desde el primer día, con choques históricos, figuras globales y sedes icónicas en México, Estados Unidos y Canadá

Fútbol Internacional
/ 6 diciembre 2025
El Mundial 2026 tendrá el calendario más grande de la historia con 104 partidos y 48 selecciones.

Entre tantos compromisos, destacan duelos que podrían definir lideratos de grupo, encaminar clasificaciones y ofrecer algunos de los enfrentamientos individuales más esperados del planeta.

Estas son las 20 citas imperdibles de la fase de grupos, seleccionadas por su peso histórico, nivel futbolístico y atractivo mediático.

LOS DUELOS INAUGURALES DE LOS ANFITRIONES DEL MUNDIAL

México abrirá el torneo el 11 de junio a las 13:00 horas en el Estadio CDMX ante Sudáfrica, un juego que marcará el arranque de la fiesta mundialista.

Un día después, Canadá debutará en Toronto ante el ganador del repechaje europeo, mientras que Estados Unidos hará lo propio el 12 de junio en el SoFi Stadium contra Paraguay, un duelo que promete intensidad desde los primeros minutos.

CHOQUES ENTRE LOS GRANDES

El calendario ofrece choques de élite desde el arranque, como el Francia vs Noruega del 15 de junio en Boston, el esperado duelo entre Mbappé y Haaland.

También sobresale el Inglaterra vs Dinamarca (16 de junio en Kansas City) y uno de los clásicos recientes del torneo: Portugal vs Uruguay, programado el 17 de junio en Filadelfia.

A ellos se suman encuentros de enorme atractivo como Brasil vs Marruecos (13 de junio en Nueva York/Nueva Jersey) y el estreno de Alemania ante Curazao el 14 de junio en Houston.

DE ALTO VOLTAJE, EN TIERRA AZTECA

El Estadio CDMX recibirá el interesante Uzbekistán vs Colombia el 17 de junio y el Corea del Sur vs Sudáfrica el 19 de junio, ambos fundamentales para entender la lucha por puestos de clasificación.

En Monterrey, dos juegos llaman la atención: el Repechaje UEFA vs Túnez el 14 de junio y el Túnez vs Japón el día 20 por la noche, uno de los choques tácticos más atractivos de la fase de grupos.

EL VIEJO CONTINENTE, PERO SABIO GUERRERO

El Mundial también traerá partidos de choque de estilos como el España vs Cabo Verde (15 de junio en Atlanta) y el Arabia Saudita vs España el día 20, además del Japón vs Países Bajos (18 de junio en Vancouver) y el Bélgica vs Ecuador en Seattle, donde la potencia física sudamericana suele complicar a los europeos.

LOS CLÁSICOS MODERNOS Y DUELOS QUE DECIDEN

El Argentina vs Austria del 22 de junio en Dallas será la primera gran prueba del campeón del mundo en un sector exigente.

Y uno de los duelos más esperados de todo el calendario llegará el 23 de junio en Miami, cuando Inglaterra enfrente a Croacia, reedición de la semifinal de 2018 y un choque que siempre promete dramatismo.

México cerrará la fase con su juego más complicado: México vs Corea del Sur el 24 de junio en Guadalajara, un encuentro que podría definir su camino hacia los 16avos.

TEMAS
Calendario
Futbol internacional
Copa Mundial de la FIFA
Localizaciones
CDMX
Guadalajara
Monterrey
Personajes
Erling Haaland
Mbappé
Organizaciones
FIFA
Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

