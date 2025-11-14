Kevin Mier fue operado con éxito tras fractura de tibia provocada por Carrasquilla: estará fuera hasta seis meses
El portero de Cruz Azul ya pasó por cirugía y comenzará su rehabilitación
El portero colombiano Kevin Mier, figura del Cruz Azul, fue sometido a una intervención quirúrgica luego de la fuerte lesión sufrida en el reciente partido del Apertura 2025, tras una entrada del mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla, que le provocó una fractura de tibia en la pierna derecha.
La operación se realizó con éxito y el club confirmó que su proceso de recuperación tomará entre cuatro y seis meses, lo que lo deja fuera de la Liguilla y pone en duda su presencia en el arranque del Clausura 2026, así como su preparación rumbo al Mundial 2026.
LESIÓN GRAVE Y OPERACIÓN EXITOSA
De acuerdo con el reporte médico emitido por Cruz Azul, los estudios detectaron una fractura ósea que obligó a una cirugía inmediata para estabilizar la zona afectada.
Mier comenzará ahora una etapa de rehabilitación supervisada y progresiva, cuyo tiempo de regreso dependerá de la consolidación del hueso y de su evolución física en las próximas semanas.
La baja es un golpe severo para Cruz Azul, pues Mier se había consolidado como el portero más regular del torneo y pieza clave rumbo a la fase final.
El arco celeste quedará en manos de Andrés Gudiño, quien asumirá la titularidad en el momento más exigente del campeonato.
POLÉMICA: CARRASQUILLA Y OTRA ENTRADA TEMERARIA
La indignación en torno a la lesión aumentó porque Adalberto Carrasquilla volvió a quedar en el centro de la controversia apenas días después.
En el partido de Panamá de ayer por las Eliminatorias Mundialistas rumbo a 2026, el mediocampista protagonizó otra jugada peligrosa: tras un balón dividido, cargó con una plancha directa sobre la espinilla del guatemalteco José Rosales, acción que desató reclamos y empujones entre ambos equipos y que el árbitro apenas sancionó con amarilla, mientras el VAR decidió no intervenir.
La crítica mediática panameña y guatemalteca coincidió en que Carrasquilla pudo haber provocado una nueva lesión grave, alimentando el debate sobre su intensidad y el criterio disciplinario en competencias oficiales.