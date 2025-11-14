Kevin Mier fue operado con éxito tras fractura de tibia provocada por Carrasquilla: estará fuera hasta seis meses

/ 14 noviembre 2025
    Kevin Mier fue operado con éxito tras fractura de tibia provocada por Carrasquilla: estará fuera hasta seis meses
    Kevin Mier, tras la entrada de Adalberto Carrasquilla, sufrió fractura de tibia y ya fue operado con éxito; estará cuatro a seis meses fuera de actividad. FOTO: X/CRUZ AZUL

El portero de Cruz Azul ya pasó por cirugía y comenzará su rehabilitación

El portero colombiano Kevin Mier, figura del Cruz Azul, fue sometido a una intervención quirúrgica luego de la fuerte lesión sufrida en el reciente partido del Apertura 2025, tras una entrada del mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla, que le provocó una fractura de tibia en la pierna derecha.

La operación se realizó con éxito y el club confirmó que su proceso de recuperación tomará entre cuatro y seis meses, lo que lo deja fuera de la Liguilla y pone en duda su presencia en el arranque del Clausura 2026, así como su preparación rumbo al Mundial 2026.

LESIÓN GRAVE Y OPERACIÓN EXITOSA

De acuerdo con el reporte médico emitido por Cruz Azul, los estudios detectaron una fractura ósea que obligó a una cirugía inmediata para estabilizar la zona afectada.

Mier comenzará ahora una etapa de rehabilitación supervisada y progresiva, cuyo tiempo de regreso dependerá de la consolidación del hueso y de su evolución física en las próximas semanas.

La baja es un golpe severo para Cruz Azul, pues Mier se había consolidado como el portero más regular del torneo y pieza clave rumbo a la fase final.

El arco celeste quedará en manos de Andrés Gudiño, quien asumirá la titularidad en el momento más exigente del campeonato.

POLÉMICA: CARRASQUILLA Y OTRA ENTRADA TEMERARIA

La indignación en torno a la lesión aumentó porque Adalberto Carrasquilla volvió a quedar en el centro de la controversia apenas días después.

En el partido de Panamá de ayer por las Eliminatorias Mundialistas rumbo a 2026, el mediocampista protagonizó otra jugada peligrosa: tras un balón dividido, cargó con una plancha directa sobre la espinilla del guatemalteco José Rosales, acción que desató reclamos y empujones entre ambos equipos y que el árbitro apenas sancionó con amarilla, mientras el VAR decidió no intervenir.

La crítica mediática panameña y guatemalteca coincidió en que Carrasquilla pudo haber provocado una nueva lesión grave, alimentando el debate sobre su intensidad y el criterio disciplinario en competencias oficiales.

Futbol
Cirugías

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

