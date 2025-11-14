Kevin Mier fue operado con éxito tras fractura de tibia provocada por Carrasquilla: estará fuera hasta seis meses

El portero colombiano Kevin Mier, figura del Cruz Azul, fue sometido a una intervención quirúrgica luego de la fuerte lesión sufrida en el reciente partido del Apertura 2025, tras una entrada del mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla, que le provocó una fractura de tibia en la pierna derecha.

La operación se realizó con éxito y el club confirmó que su proceso de recuperación tomará entre cuatro y seis meses, lo que lo deja fuera de la Liguilla y pone en duda su presencia en el arranque del Clausura 2026, así como su preparación rumbo al Mundial 2026.

LESIÓN GRAVE Y OPERACIÓN EXITOSA

De acuerdo con el reporte médico emitido por Cruz Azul, los estudios detectaron una fractura ósea que obligó a una cirugía inmediata para estabilizar la zona afectada.

Mier comenzará ahora una etapa de rehabilitación supervisada y progresiva, cuyo tiempo de regreso dependerá de la consolidación del hueso y de su evolución física en las próximas semanas.