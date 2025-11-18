‘No confundas tu boleto con la visa’: Estados Unidos explica proceso rumbo al Mundial 2026
El secretario de Estado Marco Rubio reiteró que una entrada no garantiza el acceso al país y pidió a los asistentes iniciar el trámite lo antes posible
A 205 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, los preparativos avanzan entre ajustes logísticos, trámites y dudas de los aficionados que compraron entradas sin definir aún su sede. Una de las principales inquietudes gira en torno al proceso de visa para ingresar a Estados Unidos, país que albergará la mayor parte del torneo.
Esta semana, el Gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, y la FIFA, mediante su presidente Gianni Infantino, informaron que los aficionados con boletos adquiridos tendrán acceso prioritario a una cita de visa. El anuncio buscó facilitar el ingreso de miles de asistentes, aunque también abrió la puerta a confusiones sobre lo que realmente implica esta medida.
La aclaración vino por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, quien precisó que contar con un boleto para alguno de los 78 partidos en territorio estadounidense no garantiza la entrada al país. “Tu boleto no es una visa; no garantiza la entrada a Estados Unidos”, señaló el funcionario durante un evento donde también participaron Donald Trump y Gianni Infantino.
Rubio explicó que el acuerdo entre el Gobierno y la FIFA establece un acceso preferente para quienes ya hayan comprado sus entradas. Sin embargo, subrayó que los compradores deberán cumplir con el mismo proceso de evaluación que cualquier otro solicitante. “El proceso es el mismo; la única diferencia es que le damos prioridad. Su cita es más rápida”, detalló.
Sobre los tiempos estimados, el secretario indicó que los aficionados podrían recibir su cita para entrevista consular entre seis y ocho semanas después de solicitarla. La recomendación principal es tramitarla cuanto antes para evitar contratiempos. En condiciones normales, una cita puede tardar desde algunas semanas hasta más de un año, dependiendo del país.
“Mi consejo para todos los que nos ven, desde cualquier parte del mundo, es que si piensan asistir a los juegos, deben tener un boleto y solicitar la visa cuanto antes”, agregó Marco Rubio, enfatizando que el margen previo al torneo será decisivo para la aprobación oportuna del documento.
En cuanto al desarrollo del Mundial en Estados Unidos, once ciudades recibirán los encuentros: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Philadelphia, San Francisco y Seattle. Cada una albergará entre cuatro y cinco partidos. El Mercedes-Benz Stadium y el AT&T Stadium serán sede de las Semifinales, mientras que el MetLife Stadium, ubicado en la zona de Nueva York/Nueva Jersey, recibirá la Final.
Con el reloj rumbo a junio de 2026, autoridades estadounidenses y la FIFA buscan mantener un flujo ordenado de asistentes, mientras los aficionados intentan resolver a tiempo el trámite más determinante para ingresar al país anfitrión.