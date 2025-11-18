‘No confundas tu boleto con la visa’: Estados Unidos explica proceso rumbo al Mundial 2026

A 205 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, los preparativos avanzan entre ajustes logísticos, trámites y dudas de los aficionados que compraron entradas sin definir aún su sede. Una de las principales inquietudes gira en torno al proceso de visa para ingresar a Estados Unidos, país que albergará la mayor parte del torneo.

Esta semana, el Gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, y la FIFA, mediante su presidente Gianni Infantino, informaron que los aficionados con boletos adquiridos tendrán acceso prioritario a una cita de visa. El anuncio buscó facilitar el ingreso de miles de asistentes, aunque también abrió la puerta a confusiones sobre lo que realmente implica esta medida.

TE PUEDE INTERESAR: Mendy López es presentado como el nuevo manager de Saraperos de Saltillo

La aclaración vino por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, quien precisó que contar con un boleto para alguno de los 78 partidos en territorio estadounidense no garantiza la entrada al país. “Tu boleto no es una visa; no garantiza la entrada a Estados Unidos”, señaló el funcionario durante un evento donde también participaron Donald Trump y Gianni Infantino.