Toluca vs Juárez, Tigres vs Xolos y América vs Rayados: así arrancan los Cuartos de Final del Apertura 2025

La Liga MX abre los Cuartos de Final del Apertura 2025 con una agenda distinta a la habitual. Tras dos semanas sin actividad de fase final, la liga confirmó que tres de las series se disputarán en miércoles y sábado, mientras que la restante dividirá acciones en jueves y domingo. La reprogramación respondió a una petición de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, con el fin de evitar que Cruz Azul y América jueguen como locales el mismo día en la capital. El inicio de la fase determinará quién tomará ventaja en la búsqueda del título, con cruces que presentan panoramas diferentes, desde equipos consolidados hasta clubes que aparecen por primera vez en esta etapa.

Toluca vs Juárez: el líder ante un debutante El primer cruce lo protagonizan Toluca y Juárez, duelo que enfrenta al líder del torneo con un equipo que llega por primera vez a los Cuartos de Final. El conjunto dirigido por Antonio Mohamed cerró un semestre estable en lo ofensivo, impulsado por Paulinho y Alexis Vega, y aseguró la localía para el encuentro decisivo. Juárez, octavo de la tabla, alcanzó la Liguilla tras superar a Pachuca en el Play-In. Con un plantel que se ha mostrado competitivo en tramos específicos del torneo, los fronterizos afrontan la serie con el objetivo de mantener el nivel mostrado en sus últimos compromisos. La Ida se disputará el miércoles 26 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez. La Vuelta se jugará el sábado 29 a las 19:05 en el Estadio Nemesio Diez. Ambos partidos serán transmitidos por Azteca 7.

Tigres vs Tijuana: solidez defensiva ante un rival incómodo La segunda serie enfrenta a Tigres UANL, segundo lugar de la tabla, con Tijuana, séptimo durante la fase regular. Los de San Nicolás, ahora bajo el mando de Guido Pizarro, cerraron el torneo con la mejor defensa tras recibir únicamente 16 goles. El equipo también contará con el argentino Ángel Correa, incorporación proveniente del Atlético de Madrid. Tijuana buscará responder con orden y aprovechar los momentos en los que supo competir frente a equipos de mayor plantilla. Los Xolos apuntan a incomodar en el Estadio Caliente, donde obtuvieron resultados clave durante el semestre. La Ida será el miércoles 26 a las 23:00 horas en Tijuana mediante Caliente TV. La Vuelta se disputará el sábado 29 a las 21:10 en el Estadio Universitario con transmisión por Azteca 7.