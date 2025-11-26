Real Madrid ganó 4-3 al Olympiakos con póker histórico de Kylian Mbappé en la Champions League

Fútbol Internacional
/ 26 noviembre 2025
    Real Madrid ganó 4-3 al Olympiakos con póker histórico de Kylian Mbappé en la Champions League
    Mbappé firmó un póker inolvidable en Atenas y guió la dramática victoria 4-3 del Real Madrid ante Olympiakos en la Champions League 2025-26. FOTO: AP

Kylian Mbappé firmó cuatro goles y lideró la remontada del Real Madrid en Atenas para imponerse 4-3 al Olympiakos en la Jornada 5 de la Champions

En uno de los partidos más intensos de la temporada, el Real Madrid logró un triunfo épico 4-3 ante el Olympiakos, sostenido por una actuación monumental de Kylian Mbappé, autor de los cuatro goles del conjunto blanco.

El encuentro comenzó complicado para la visita, pues al minuto 8 Chiquinho adelantó a los griegos tras una presión alta que desacomodó a la defensa merengue.

La reacción del Madrid fue inmediata: entre el minuto 22 y el 29, Mbappé firmó un triplete relámpago para remontar el marcador 1-3 antes del descanso.

TE PUEDE INTERESAR: Chivas vs Cruz Azul: duelo vibrante en la Ida de Cuartos de Final del Apertura 2025

Los blancos aprovecharon espacios abiertos y transiciones veloces que el Olympiakos no pudo contener, con Vinícius, Güler y Camavinga apareciendo como socios clave en la generación ofensiva.

OLYMPIAKOS VS REAL MADRID: UN FINAL CARDÍACO

Para la segunda mitad, el Olympiakos buscó recomponer el ritmo y Mehdi Taremi descontó al 52’, activando a la afición local.

Sin embargo, Mbappé volvió a aparecer al minuto 60, marcando su cuarto tanto de la noche con una definición precisa dentro del área para el 2-4.

Cuando parecía resuelto, los griegos encontraron aire y Ayoub El Kaabi acercó 3-4 al 81’, aprovechando fallas defensivas del Madrid en zona baja.

Los minutos finales se jugaron con máxima tensión, pero los de Xabi Alonso sostuvieron el marcador para sellar una victoria clave en sus aspiraciones de clasificación.

Con este resultado, el Real Madrid permanece en zona de clasificación directa y llegará a la última jornada dependiendo de sí mismo.

La actuación de Mbappé no solo impulsa al equipo en lo numérico, sino también en lo anímico, consolidándose como figura determinante del proyecto europeo de Xabi Alonso.

RESULTADOS DE LA JORNADA 5 DEL CHAMPIONS LEAGUE

Arsenal 3-1 Bayern Múnich – Los Gunners resolvieron en el segundo tiempo con Madueke y Martinelli para dar la sorpresa frente al gigante alemán.

Atlético de Madrid 2-1 Inter de Milán – Julián Álvarez abrió el marcador y, tras el empate italiano, un contragolpe en la recta final dio el triunfo colchonero.

PSV Eindhoven 4-1 Liverpool – Exhibición neerlandesa en Anfield, con contundencia ofensiva y dominio total de la segunda parte.

Paris Saint-Germain 5-3 Tottenham Hotspur – Duelo lleno de goles con hat-trick de Vitinha.

Sporting Lisboa 3-0 Club Brugge – Control total del equipo portugués, que sigue firme en su grupo.

