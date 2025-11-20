Repechaje rumbo al Mundial 2026: así se disputarán los cruces en Monterrey y Guadalajara

    Repechaje rumbo al Mundial 2026: así se disputarán los cruces en Monterrey y Guadalajara
    Surinam y Jamaica son las únicas dos selecciones de la Concacaf que disputarán el repechaje rumbo al Mundial.

Luego del sorteo llevado a cabo en Zúrich, así quedaron los duelos y fechas del Playoff intercontinental que otorgará los últimos dos boletos para la Copa del Mundo 2026

La ruta final hacia el Mundial 2026 está trazada: seis selecciones competirán en un mini-torneo de repechaje intercontinental que se disputará del 23 al 31 de marzo de 2026 en territorio mexicano, específicamente en Guadalajara y Monterrey, para determinar los últimos dos lugares disponibles para la primera Copa del Mundo de 48 equipos organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

El repechaje reunirá a combinados de cinco confederaciones: RD Congo (CAF), Irak (AFC), Jamaica y Surinam (Concacaf), Bolivia (Conmebol) y Nueva Caledonia (OFC).

De ellos, RD Congo e Irak parten como cabezas de serie y avanzan directamente a la ronda final, mientras que los otros cuatro equipos disputarán Semifinales a partido único.

CÓMO QUEDARON LOS CRUCES DEL REPECHAJE DEL MUNDIAL 2026

Los duelos se desarrollarán bajo formato directo: dos semifinales iniciales; sus ganadores se enfrentarán a Irak y a RD Congo en las finales de ruta.

Quien gane cada una de esas Finales sellará su pase al Mundial 2026.

Semifinal 1: Nueva Caledonia vs Jamaica y el ganador se medirá ante RD Congo.

Semifinal 2: Bolivia vs Surinam; quien triunfe, se verá las caras ante Irak.

Los vencedores obtendrán su clasificación a la Copa del Mundo y se ubicarán en el Bombo 4 del sorteo final.

Los partidos se jugarán en dos estadios mundialistas de México: el Estadio Akron en Guadalajara y el BBVA en Monterrey.

Ambas sedes también albergarán también juegos de Fase de Grupos durante el Mundial 2026.

Además de recibir el torneo más grande de la historia, México será escenario de la fase más dramática del camino mundialista.

Será un evento de alta exigencia logística y deportiva, con afición internacional y duelos a vida o muerte a partido único.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

