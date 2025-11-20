Repechaje rumbo al Mundial 2026: así se disputarán los cruces en Monterrey y Guadalajara

La ruta final hacia el Mundial 2026 está trazada: seis selecciones competirán en un mini-torneo de repechaje intercontinental que se disputará del 23 al 31 de marzo de 2026 en territorio mexicano, específicamente en Guadalajara y Monterrey, para determinar los últimos dos lugares disponibles para la primera Copa del Mundo de 48 equipos organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

El repechaje reunirá a combinados de cinco confederaciones: RD Congo (CAF), Irak (AFC), Jamaica y Surinam (Concacaf), Bolivia (Conmebol) y Nueva Caledonia (OFC).

TE PUEDE INTERESAR: Play-In Apertura 2025 Liga MX: horarios y dónde ver los duelos de Xolos vs Bravos y Pachuca vs Pumas

De ellos, RD Congo e Irak parten como cabezas de serie y avanzan directamente a la ronda final, mientras que los otros cuatro equipos disputarán Semifinales a partido único.

CÓMO QUEDARON LOS CRUCES DEL REPECHAJE DEL MUNDIAL 2026

Los duelos se desarrollarán bajo formato directo: dos semifinales iniciales; sus ganadores se enfrentarán a Irak y a RD Congo en las finales de ruta.

Quien gane cada una de esas Finales sellará su pase al Mundial 2026.

Semifinal 1: Nueva Caledonia vs Jamaica y el ganador se medirá ante RD Congo.

Semifinal 2: Bolivia vs Surinam; quien triunfe, se verá las caras ante Irak.