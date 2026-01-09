Vinicius Jr. y Simeone: ¿qué se dijeron durante y tras la Supercopa de España?

La victoria del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid en la Supercopa de España volvió a dejar un capítulo de alta tensión entre Vinicius Jr. y Diego Pablo Simeone, una confrontación que se gestó durante el partido y que se prolongó más allá del silbatazo final, convirtiéndose en uno de los focos principales del derbi disputado en Arabia Saudita.

El cruce se produjo en el tramo final del encuentro, cuando Vinicius fue sustituido y abandonó el campo en medio de silbidos.

En ese momento, las cámaras captaron un intercambio verbal entre el brasileño y el técnico rojiblanco, quien desde la banda se dirigió al jugador en tono desafiante.

La reacción de Vinicius no se hizo esperar: el extremo reclamó airadamente al árbitro por la conducta del entrenador argentino, lo que derivó en amonestaciones y obligó a los cuerpos técnicos a intervenir para evitar que la discusión escalara.

‘Te va a echar Florentino’, le dijo ‘Cholo’ a Vinicius

La polémica creció tras difundirse versiones sobre una presunta frase de Simeone dirigida al atacante madridista, relacionada con Florentino Pérez, comentario que rápidamente se viralizó en redes sociales y encendió el debate mediático: “escucha, escucha”... “te va a echar Florentino”, fue lo que dijo el DT colchonero.