Vinicius Jr. y Simeone: ¿qué se dijeron durante y tras la Supercopa de España?
El triunfo del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España estuvo marcado por un tenso intercambio entre Vinicius Jr. y Diego Simeone
La victoria del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid en la Supercopa de España volvió a dejar un capítulo de alta tensión entre Vinicius Jr. y Diego Pablo Simeone, una confrontación que se gestó durante el partido y que se prolongó más allá del silbatazo final, convirtiéndose en uno de los focos principales del derbi disputado en Arabia Saudita.
El cruce se produjo en el tramo final del encuentro, cuando Vinicius fue sustituido y abandonó el campo en medio de silbidos.
En ese momento, las cámaras captaron un intercambio verbal entre el brasileño y el técnico rojiblanco, quien desde la banda se dirigió al jugador en tono desafiante.
La reacción de Vinicius no se hizo esperar: el extremo reclamó airadamente al árbitro por la conducta del entrenador argentino, lo que derivó en amonestaciones y obligó a los cuerpos técnicos a intervenir para evitar que la discusión escalara.
‘Te va a echar Florentino’, le dijo ‘Cholo’ a Vinicius
La polémica creció tras difundirse versiones sobre una presunta frase de Simeone dirigida al atacante madridista, relacionada con Florentino Pérez, comentario que rápidamente se viralizó en redes sociales y encendió el debate mediático: “escucha, escucha”... “te va a echar Florentino”, fue lo que dijo el DT colchonero.
En conferencia de prensa, el entrenador del Atlético optó por minimizar el episodio y evitó profundizar en el tema, asegurando que no había nada relevante que comentar y manteniendo su postura habitual de restarle importancia a los roces de cancha.
“No me acuerdo, no me acuerdo. Tengo la memoria complicada”, fue lo que agregó el exjugador de futbol.
Xabi Alonso: ‘No me gustó’
Del lado merengue, el ambiente fue distinto. Desde el banquillo del Real Madrid se expresó inconformidad por lo sucedido, subrayando que en partidos de este nivel debe prevalecer el respeto, independientemente de la intensidad del juego.
“No me gustó el momento. El Cholo le dijo algo y esas cosas van en contra del espíritu que deberías tener para con tus compañeros. No me gusta cuando se habla así a los compañeros de equipo. No todo es aceptable... Hablé con Vinicius y eso queda entre nosotros.
“Trato de ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no suelo hablar con ellos. Cuando vi lo que dijo, me gustó aún menos. Ese no es un buen ejemplo de deportividad. No todo vale; hay que respetar al oponente. Todo lo que sucede en el campo tiene sus límites.
“No se puede hablar así. Algunas cosas cruzan la línea”, fue lo que confesó Xabi Alonso en la conferencia posterior.
Vini le recuerda la eliminación a Simeone
La postura fue respaldada por el propio Vinicius, quien horas después utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje directo al técnico argentino, recordándole la eliminación y avivando aún más la conversación alrededor del episodio. “Has perdido otra eliminatoria”, recriminó.
El Atlético de Madrid también respondió públicamente, defendiendo a Simeone y señalando que el foco se había puesto en la reacción y no en la supuesta provocación previa del futbolista brasileño.
Este intercambio de posturas reforzó la narrativa de un enfrentamiento que ya tiene antecedentes y que suele reactivarse cada vez que ambos protagonistas coinciden en un derbi de alta tensión.
Más allá del resultado deportivo, que clasificó al Real Madrid a la final del torneo, el partido quedó marcado por un nuevo episodio de fricción alrededor de Vinicius Jr., un jugador que constantemente se mueve en el límite emocional del juego y que, una vez más, terminó en el centro de la conversación tras un duelo ante el Atlético de Simeone, donde la rivalidad volvió a desbordar el terreno de juego.