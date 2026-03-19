¿A qué hora juega Cruz Azul? Fecha y transmisión del partido ante Mazatlán de la Jornada 12

Mazatlán recibirá a Cruz Azul en el Estadio El Encanto en uno de los partidos más llamativos del arranque de la Jornada 12 del Clausura 2026. El equipo sinaloense llega urgido de puntos, luego de caer 2-0 ante el América en su compromiso más reciente, resultado con el que se quedó en la posición 15 de la tabla con 10 unidades tras 11 partidos disputados. Del otro lado aparece una Máquina que sigue siendo uno de los clubes más sólidos del campeonato. Cruz Azul viene de empatar 2-2 ante Pumas en la Jornada 11, un resultado que le permitió conservarse en la parte alta de la clasificación.

Los celestes son segundos del Clausura 2026 con 26 puntos, solo por detrás de Guadalajara, por lo que una victoria en Mazatlán es clave para no perder terreno en la lucha por el liderato. En la previa, el contraste entre ambos equipos hace todavía más atractivo el compromiso. Mazatlán ha batallado para encontrar regularidad y necesita hacerse fuerte en casa para no rezagarse más en la carrera por el Play-In. Cruz Azul parte como favorito por su mejor momento futbolístico y por el peso de su campaña, con ocho triunfos, dos empates y apenas una derrota en el certamen. Horario y transmisión de Mazatlán vs Cruz Azul en México El partido entre Mazatlán y Cruz Azul se jugará este viernes 20 de marzo en el Estadio El Encanto. El silbatazo inicial está programado para las 9:06 de la noche. La transmisión podrá seguirse por Azteca 7, así como por las plataformas digitales de Azteca Deportes; también por streaming por FOX One y FOX+.

El otro partido del viernes en la Jornada 12 La actividad del viernes arrancará un par de horas antes con el duelo entre Necaxa y Xolos de Tijuana, programado para las 7 de la noche en el Estadio Victoria. Ese encuentro también forma parte del inicio de la Jornada 12 y podrá verse en México por señales y plataformas como Azteca, ViX y Claro Sports. Con ese panorama, el Mazatlán vs Cruz Azul pinta para robarse buena parte de los reflectores del viernes.

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