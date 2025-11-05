AC Milan pone ultimátum a Santiago Giménez: debe recuperar su nivel antes de enero o saldrá del club
El mexicano se perderá partidos importantes de Serie A y los próximos amistosos con la Selección Mexicana
El delantero mexicano Santiago Giménez rompió el silencio sobre su ausencia en el reciente triunfo del AC Milan frente a la AS Roma, correspondiente a la última jornada de la Serie A. A través de un comunicado en redes sociales, el exjugador de Cruz Azul explicó que arrastra molestias en el tobillo desde hace varios meses y que ha decidido detener su actividad para recuperarse por completo.
“Durante varios meses he venido jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100%, ni sentirme cómodo en la cancha. Con muchas ganas de seguir ayudando al equipo, seguí jugando, pero el dolor fue creciendo y llegó el momento de parar”, expresó el atacante en su mensaje.
Sin embargo, su situación médica no solo preocupa al cuerpo técnico del Milan, sino también a la directiva. De acuerdo con información publicada por La Gazzetta dello Sport, el club habría puesto un ultimátum al mexicano: si no logra recuperar su nivel antes de enero, el equipo estaría dispuesto a escuchar ofertas y buscar un nuevo delantero que cumpla con las exigencias goleadoras del conjunto rossonero.
El panorama para Giménez no es sencillo. Según Fox Sports, el jugador estará fuera de actividad durante cinco semanas, lo que lo dejará sin participación en los duelos de Serie A ante Parma, Inter, Lazio, Torino y Sassuolo. Además, no será convocado con la Selección Mexicana para los próximos amistosos frente a Paraguay y Uruguay.
Su ausencia podría tener repercusiones tanto en su futuro en Italia como en el plano internacional. Con el mercado invernal a la vuelta de la esquina, la expectativa sobre su recuperación será determinante para saber si continuará en el proyecto milanista.
Mientras tanto, en México, la lesión del “Bebote” podría abrirle la puerta a otros delanteros en el proceso del Tri. Uno de ellos es Ángel Sepúlveda, atacante de Cruz Azul, quien se ha convertido en el máximo goleador del club en el Apertura 2025 con siete tantos. El “Cuate” podría ser considerado nuevamente por el cuerpo técnico nacional ante la baja del jugador del Milan.
El futuro de Santiago Giménez dependerá ahora de su evolución médica y de si logra recuperar su mejor versión antes de enero, una fecha que podría marcar un punto de inflexión en su carrera en el fútbol europeo.