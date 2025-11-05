AC Milan pone ultimátum a Santiago Giménez: debe recuperar su nivel antes de enero o saldrá del club

El delantero mexicano Santiago Giménez rompió el silencio sobre su ausencia en el reciente triunfo del AC Milan frente a la AS Roma, correspondiente a la última jornada de la Serie A. A través de un comunicado en redes sociales, el exjugador de Cruz Azul explicó que arrastra molestias en el tobillo desde hace varios meses y que ha decidido detener su actividad para recuperarse por completo.

“Durante varios meses he venido jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100%, ni sentirme cómodo en la cancha. Con muchas ganas de seguir ayudando al equipo, seguí jugando, pero el dolor fue creciendo y llegó el momento de parar”, expresó el atacante en su mensaje.

TE PUEDE INTERESAR: Adidas revela el nuevo jersey verde de México para el Mundial 2026; lo estrenarán en Torreón

Sin embargo, su situación médica no solo preocupa al cuerpo técnico del Milan, sino también a la directiva. De acuerdo con información publicada por La Gazzetta dello Sport, el club habría puesto un ultimátum al mexicano: si no logra recuperar su nivel antes de enero, el equipo estaría dispuesto a escuchar ofertas y buscar un nuevo delantero que cumpla con las exigencias goleadoras del conjunto rossonero.