Guillermo Ochoa: La decadencia de un portero que gana menos en Europa que el ‘Tala’ Rangel

    La diferencia entre lo que ganan Raúl Rangel y Memo Ochoa es de 9 millones de pesos. FOTOS: ARCHIVO

Jugando en Chipre, más por mantenerse activo que por la paga, Memo sigue construyendo su historia; sólo un capricho lo regresaría a la Selección

El futbol mexicano vuelve a dar de qué hablar con la noticia de que Raúl “Tala” Rangel se ha convertido en uno de los porteros mejor pagados del país. Con un salario cercano a los 900,000 euros por temporada, el guardameta de las Chivas del Guadalajara no solo destaca por sus actuaciones bajo los tres postes, sino también por su creciente valor en el mercado.

Este sueldo coloca al joven portero muy por encima de Guillermo “Memo” Ochoa, quien actualmente milita en el AEL Limassol de Chipre. De acuerdo con datos de AiScore, Ochoa percibe alrededor de 10 millones de pesos mexicanos anuales, mientras que Rangel supera los 19 millones, una diferencia de casi 9 millones de pesos. La brecha económica entre ambos refleja tanto la proyección de cada uno como su momento dentro del futbol actual.

A sus 25 años, Rangel vive una etapa ascendente. Es considerado una pieza importante para la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre, y su valor de mercado —según cifras de Transfermarkt— asciende a 5 millones de euros, una muestra clara de su potencial y su peso en el proyecto rojiblanco.

Por su parte, Guillermo Ochoa, de 40 años, mantiene un valor de apenas 400 mil euros, una cifra que refleja el cierre natural de una trayectoria longeva y llena de éxitos, marcada por su paso por Europa y su papel histórico con el Tri.

En cuanto a su desempeño en la actual temporada, Raúl Rangel ha sido uno de los pilares de las Chivas, con varios partidos sin recibir gol y actuaciones decisivas que mantienen al equipo en zona de Play-In dentro del torneo Apertura 2025. Su seguridad y reflejos lo han consolidado como uno de los mejores porteros jóvenes del futbol mexicano.

En contraste, Memo Ochoa ha tenido un semestre complicado en Chipre. El AEL Limassol se mantiene en la parte baja de la tabla, y aunque el arquero mexicano ha mostrado destellos de su calidad, su club ha sufrido una defensa frágil que le ha costado puntos importantes. Aun así, Ochoa continúa siendo un referente por su liderazgo y experiencia en el extranjero.

