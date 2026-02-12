Álvaro Fidalgo manifiesta por primera vez su deseo de jugar con la Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo, futbolista español naturalizado mexicano y mediocampista del Real Betis, habló este jueves por primera vez de manera pública sobre su situación con la Selección Mexicana y respondió a las recientes declaraciones de Héctor Herrera, quien se había mostrado contrario a que jugadores naturalizados sean considerados para el Tricolor.

Fidalgo, cuyo cambio de elegibilidad internacional fue aprobado por FIFA el pasado 5 de febrero de 2026 tras cumplir los requisitos de residencia y nacionalización, afirmó estar “abierto a representar a México” si recibe una oportunidad del cuerpo técnico que encabeza Javier Aguirre.

Sobre los comentarios de Herrera, el centrocampista fue respetuoso y calmó la polémica al señalar que mantiene una buena relación con el veterano mediocampista, calificando su postura como “respetable” y propia de su criterio personal.

TE PUEDE INTERESAR: ¿FIFA le quitará el Mundial a México? Remodelación del Estadio Azteca no ha concluido

Fidalgo destacó que no hay conflicto entre ambos y que su enfoque está en su carrera y el deseo de vestir la camiseta nacional si así lo decide el entrenador.

La declaración ha puesto aún más énfasis en el debate que rodea la inclusión de jugadores naturalizados en el Tri rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Herrera, exjugador del combinado nacional, aseguró días atrás que, si él tuviera la última palabra, preferiría que la Selección dé prioridad a futbolistas nacidos en México y no convocaría a Fidalgo ni a otros naturalizados, a pesar de reconocerles calidad futbolística.

Con el proceso mundialista cada vez más cerca, la opción de ver a Fidalgo con el uniforme tricolor en los próximos partidos amistosos o en la Copa del Mundo genera expectativa y controversia entre aficionados, analistas y exfiguras del fútbol mexicano.