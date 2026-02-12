Álvaro Fidalgo manifiesta por primera vez su deseo de jugar con la Selección Mexicana

/ 12 febrero 2026
    Álvaro Fidalgo manifiesta por primera vez su deseo de jugar con la Selección Mexicana
    Álvaro Fidalgo aseguró que estaría dispuesto a vestir la camiseta de la Selección Mexicana si recibe el llamado oficial del cuerpo técnico nacional. FOTO: REAL BETIS

El mediocampista del Club América respondió a las palabras de Héctor Herrera y dejó abierta la puerta para representar al Tricolor rumbo al proceso mundialista de 2026

Álvaro Fidalgo, futbolista español naturalizado mexicano y mediocampista del Real Betis, habló este jueves por primera vez de manera pública sobre su situación con la Selección Mexicana y respondió a las recientes declaraciones de Héctor Herrera, quien se había mostrado contrario a que jugadores naturalizados sean considerados para el Tricolor.

Fidalgo, cuyo cambio de elegibilidad internacional fue aprobado por FIFA el pasado 5 de febrero de 2026 tras cumplir los requisitos de residencia y nacionalización, afirmó estar “abierto a representar a México” si recibe una oportunidad del cuerpo técnico que encabeza Javier Aguirre.

Sobre los comentarios de Herrera, el centrocampista fue respetuoso y calmó la polémica al señalar que mantiene una buena relación con el veterano mediocampista, calificando su postura como “respetable” y propia de su criterio personal.

Fidalgo destacó que no hay conflicto entre ambos y que su enfoque está en su carrera y el deseo de vestir la camiseta nacional si así lo decide el entrenador.

La declaración ha puesto aún más énfasis en el debate que rodea la inclusión de jugadores naturalizados en el Tri rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Herrera, exjugador del combinado nacional, aseguró días atrás que, si él tuviera la última palabra, preferiría que la Selección dé prioridad a futbolistas nacidos en México y no convocaría a Fidalgo ni a otros naturalizados, a pesar de reconocerles calidad futbolística.

Con el proceso mundialista cada vez más cerca, la opción de ver a Fidalgo con el uniforme tricolor en los próximos partidos amistosos o en la Copa del Mundo genera expectativa y controversia entre aficionados, analistas y exfiguras del fútbol mexicano.

Las estadísticas que respaldan a Fidalgo

En la temporada 2024-25 con el Club América en la Liga MX, Álvaro Fidalgo firmó números que respaldan su impacto ofensivo desde el mediocampo: disputó 42 partidos, en los que registró 8 goles y 9 asistencias, para un total de 17 contribuciones directas.

Su influencia no solo se reflejó en el volumen, sino también en la frecuencia, al alcanzar una media de 0.46 participaciones de gol por cada 90 minutos, una cifra destacada para un futbolista de su posición.

En cuanto a su aporte en la construcción de juego, Fidalgo mantuvo una precisión de pase cercana al 90 por ciento, acompañada de un promedio de 1.8 pases clave por encuentro, indicadores que lo colocaron entre los mediocampistas más creativos del torneo.

Además, su registro en asistencias esperadas (xA) lo ubicó por encima del 98 % de los jugadores de la Liga MX durante esa campaña, reflejo de su capacidad para generar oportunidades claras de gol.

Su rendimiento fue determinante en el tricampeonato del Club América en la Liga MX, etapa en la que acumuló títulos y protagonismo antes de dar el salto nuevamente al futbol europeo.

A lo largo de su carrera ha sumado varias temporadas con participación constante tanto en México como en Europa, consolidando experiencia competitiva en distintos contextos.

