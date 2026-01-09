Javier Aquino jugará el Clausura 2026 con los Bravos de Juárez
El experimentado futbolista mexicano cerró su etapa con Tigres y llegará como agente libre a Juárez para reforzar al equipo fronterizo de cara al Clausura 2026 de la Liga MX
Javier Aquino jugará el Clausura 2026 con los Bravos de Juárez, marcando así un giro importante en su carrera dentro de la Liga MX, luego de cerrar un ciclo de más de una década con Tigres UANL.
El futbolista mexicano, de 35 años, llegó a un acuerdo con el conjunto fronterizo tras quedar como agente libre, una vez que no se concretó la renovación de su contrato con el club regiomontano.
Aquino arribó a Ciudad Juárez para realizar los exámenes médicos correspondientes y ultimar detalles administrativos antes de ser anunciado oficialmente como refuerzo para el torneo Clausura 2026.
Su incorporación responde a la intención del club de sumar experiencia y liderazgo a un plantel que busca mayor regularidad y protagonismo en el campeonato, apostando por un jugador con amplio recorrido tanto a nivel local como internacional.
Durante su etapa con Tigres, Aquino se consolidó como uno de los futbolistas más representativos de la institución, siendo parte fundamental de una de las épocas más exitosas en la historia del club.
A lo largo de más de diez años defendiendo la camiseta felina, el oaxaqueño acumuló múltiples títulos de Liga MX, liguillas consecutivas y participaciones internacionales, además de convertirse en un referente por su constancia y profesionalismo.
El arribo del exseleccionado nacional a los Bravos también representa una apuesta por el liderazgo dentro y fuera de la cancha.
Bajo la dirección técnica de Pedro Caixinha, se espera que Aquino aporte orden táctico, intensidad y experiencia en momentos clave, cualidades que han marcado su trayectoria en el futbol mexicano.
Aunque su fichaje se cerró en la antesala del inicio del torneo, existe la posibilidad de que Javier Aquino no esté disponible para debutar en la primera jornada del Clausura 2026, debido a los tiempos de registro y adaptación al nuevo equipo.