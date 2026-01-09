Javier Aquino jugará el Clausura 2026 con los Bravos de Juárez, marcando así un giro importante en su carrera dentro de la Liga MX, luego de cerrar un ciclo de más de una década con Tigres UANL.

El futbolista mexicano, de 35 años, llegó a un acuerdo con el conjunto fronterizo tras quedar como agente libre, una vez que no se concretó la renovación de su contrato con el club regiomontano.

Aquino arribó a Ciudad Juárez para realizar los exámenes médicos correspondientes y ultimar detalles administrativos antes de ser anunciado oficialmente como refuerzo para el torneo Clausura 2026.

Su incorporación responde a la intención del club de sumar experiencia y liderazgo a un plantel que busca mayor regularidad y protagonismo en el campeonato, apostando por un jugador con amplio recorrido tanto a nivel local como internacional.