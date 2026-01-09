Chucky Lozano se queda sin equipo; San Diego le da las gracias y busca equipo rumbo al Mundial 2026

Hirving “Chucky” Lozano quedó oficialmente fuera de los planes deportivos del San Diego FC para la próxima temporada de la Major League Soccer, una decisión que obliga al futbolista mexicano a buscar equipo en un momento clave de su carrera, con el Mundial de 2026 cada vez más cerca.

La determinación fue tomada tras una evaluación interna encabezada por el cuerpo técnico y la directiva del club, en la que se concluyó que el atacante no encaja en el proyecto deportivo que se construye para el siguiente curso.

El movimiento fue confirmado por la dirigencia de San Diego FC, luego de reuniones entre el director deportivo Tyler Heaps y el entrenador Mikey Varas, quien no considera a Lozano dentro de su esquema para el futuro inmediato.

Aunque el mexicano fue una de las incorporaciones más mediáticas del club en su etapa inicial, su continuidad quedó descartada y ahora ambas partes trabajan en encontrar una salida, ya sea mediante transferencia definitiva o cesión, durante el próximo mercado.

Lozano llegó al conjunto californiano procedente del PSV Eindhoven como Jugador Franquicia, con un contrato multianual y la expectativa de convertirse en la figura ofensiva del proyecto.