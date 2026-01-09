Chucky Lozano se queda sin equipo; San Diego le da las gracias y busca equipo rumbo al Mundial 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Mikey Varas no contempla al delantero mexicano para la próxima temporada de la MLS, por lo que Hirving Lozano entra al mercado en un momento clave de su carrera
Hirving “Chucky” Lozano quedó oficialmente fuera de los planes deportivos del San Diego FC para la próxima temporada de la Major League Soccer, una decisión que obliga al futbolista mexicano a buscar equipo en un momento clave de su carrera, con el Mundial de 2026 cada vez más cerca.
La determinación fue tomada tras una evaluación interna encabezada por el cuerpo técnico y la directiva del club, en la que se concluyó que el atacante no encaja en el proyecto deportivo que se construye para el siguiente curso.
El movimiento fue confirmado por la dirigencia de San Diego FC, luego de reuniones entre el director deportivo Tyler Heaps y el entrenador Mikey Varas, quien no considera a Lozano dentro de su esquema para el futuro inmediato.
TE PUEDE INTERESAR: Jorge Campos jugará como delantero en Juego de Leyendas de Monterrey
Aunque el mexicano fue una de las incorporaciones más mediáticas del club en su etapa inicial, su continuidad quedó descartada y ahora ambas partes trabajan en encontrar una salida, ya sea mediante transferencia definitiva o cesión, durante el próximo mercado.
Lozano llegó al conjunto californiano procedente del PSV Eindhoven como Jugador Franquicia, con un contrato multianual y la expectativa de convertirse en la figura ofensiva del proyecto.
Durante su etapa en la MLS aportó goles y asistencias, pero diversos episodios internos, incluida una relación tensa con el cuerpo técnico, terminaron por debilitar su posición dentro del plantel y acelerar la decisión de prescindir de sus servicios.
Con 30 años y un amplio recorrido internacional, el extremo enfrenta ahora un escenario determinante de cara a la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
Para Selección Mexicana, Lozano ha sido una pieza habitual en los últimos procesos mundialistas, por lo que mantener continuidad y ritmo competitivo será clave si aspira a llegar en plenitud a 2026.
El futuro inmediato del “Chucky” permanece abierto. Su nombre ya comienza a sonar en distintos mercados, tanto dentro de la MLS como en Europa y la Liga MX, mientras se define su destino.
Lo cierto es que la salida de San Diego FC marca un punto de inflexión en su carrera y convierte los próximos meses en decisivos para uno de los futbolistas mexicanos más influyentes de la última década, justo en la antesala del Mundial.