Con gol de Berterame, Rayados apaga la reacción del América y avanza a Semifinales

    Germán Berterame celebra el gol en tiempo agregado que selló la clasificación de Rayados. FOTO: MEXSPORT

Un gol en tiempo agregado de Germán Berterame definió una eliminatoria en la que Alejandro Zendejas fue la figura azulcrema con participación directa en ambos goles localistas

El cierre de Cuartos de Final dejó una eliminatoria definida hasta los últimos segundos. Rayados consiguió su pase a las Semifinales del Apertura 2025 tras caer 2-1 ante América, pero sostener un marcador global de 3-2 que le permitió continuar en el torneo. El gol de Germán Berterame en el tiempo agregado terminó por inclinar la balanza en una serie que mantuvo al público en tensión permanente.

El conjunto dirigido por Andre Jardine parecía encaminado a una remontada sólida. Tras perder 2-0 en la ida, las Águilas encontraron en Alejandro Zendejas a su principal generador de peligro. El mediocampista participó en ambos goles del equipo local: primero al anotar con un disparo potente desde el borde del área y después al asistir en la segunda anotación, con un servicio preciso que superó a la defensa visitante.

La primera anotación, al minuto 26, modificó por completo el ritmo del partido. El cuadro regio no encontraba la manera de establecerse en campo rival y dependía de esporádicos avances para intentar enfriar el impulso azulcrema. Incluso la presencia de Sergio Ramos, habitual líder defensivo, no consiguió neutralizar el ritmo que impuso Zendejas en ese tramo del encuentro.

Con el marcador en contra y el reloj avanzando, Rayados comenzó a adelantar líneas sólo en el tramo final del encuentro. Los últimos diez minutos se convirtieron en la única ventana para intentar sostener su ventaja global. El América presionó con insistencia, consciente de que un tercer gol modificaba por completo el rumbo de la eliminatoria. Sin embargo, el conjunto regio mantuvo la estructura defensiva y esperó una oportunidad para contragolpear.

Esa jugada llegó en tiempo agregado. Berterame, quien había ingresado para aportar presencia en el área, aprovechó un balón dividido para rematar con fuerza y enviar la pelota al fondo de la red. El tanto silenció momentáneamente al estadio y aseguró la clasificación para el equipo de Monterrey, que resistió los últimos instantes mientras América adelantaba todas sus líneas en busca de una respuesta.

Aunque las Águilas lograron imponerse en el marcador del partido de vuelta, la labor realizada por el conjunto norteño en el duelo de ida terminó siendo determinante. El 3-2 global permitió que Rayados obtuviera un boleto a las Semifinales, mientras América quedó eliminado después de haber rozado una remontada que parecía encaminada durante gran parte del encuentro.

El resultado deja al equipo regio con la posibilidad de competir por un lugar en la Final, mientras América deberá replantear lo ocurrido en la serie para preparar su siguiente semestre.

