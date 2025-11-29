Con gol de Berterame, Rayados apaga la reacción del América y avanza a Semifinales

El cierre de Cuartos de Final dejó una eliminatoria definida hasta los últimos segundos. Rayados consiguió su pase a las Semifinales del Apertura 2025 tras caer 2-1 ante América, pero sostener un marcador global de 3-2 que le permitió continuar en el torneo. El gol de Germán Berterame en el tiempo agregado terminó por inclinar la balanza en una serie que mantuvo al público en tensión permanente.

El conjunto dirigido por Andre Jardine parecía encaminado a una remontada sólida. Tras perder 2-0 en la ida, las Águilas encontraron en Alejandro Zendejas a su principal generador de peligro. El mediocampista participó en ambos goles del equipo local: primero al anotar con un disparo potente desde el borde del área y después al asistir en la segunda anotación, con un servicio preciso que superó a la defensa visitante.

La primera anotación, al minuto 26, modificó por completo el ritmo del partido. El cuadro regio no encontraba la manera de establecerse en campo rival y dependía de esporádicos avances para intentar enfriar el impulso azulcrema. Incluso la presencia de Sergio Ramos, habitual líder defensivo, no consiguió neutralizar el ritmo que impuso Zendejas en ese tramo del encuentro.