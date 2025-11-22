América vs Tigres: se define en Monterrey a la campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil
Águilas y Amazonas llegan igualadas 3-3 tras un partidazo en la Ida; este domingo se sabrá quien es la monarca del torneo
La Final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil se resolverá este domingo 23 de noviembre cuando América Femenil visite a Tigres Femenil en el Estadio Universitario, en un duelo que promete máxima intensidad después del electrizante empate 3-3 en la Ida.
El partido comenzará a las 5 de la tarde y se podrá ver en ESPN y Disney+, plataformas que transmitirán en exclusiva el duelo que coronará a las nuevas campeonas del futbol mexicano.
LO QUE DEJÓ LA IDA: EMPATE TREPIDANTE 3-3
El primer capítulo de la Final, disputado el jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes, ofreció un espectáculo cargado de emociones.
América dominó por completo el primer tiempo y tomó ventaja de 3-0 con anotaciones de Irene Guerrero, Scarlett Camberos y Sarah Luebbert, que hacían pensar en una noche perfecta para el cuadro azulcrema.
Sin embargo, Tigres reaccionó con autoridad en la segunda mitad y firmó una remontada memorable: Stephany Mayor descontó al 62’, Chrestinah Kgatlana puso el 3-2 al 77’ y Jheniffer Da Silva selló el 3-3 con un cabezazo que silenció a la afición local.
La igualada dejó la serie totalmente abierta y con un fuerte impulso anímico para las felinas, que rescataron el resultado fuera de casa. América, por su parte, deberá ajustar defensivamente para evitar otro regreso rival.
LO QUE HAY EN JUEGO
Tigres buscará conquistar su séptimo título en la Liga MX Femenil, reforzando su dominio histórico en el torneo.
América intentará levantar su tercera estrella, tras caer en tres finales consecutivas desde su último campeonato en el Clausura 2023, y romper la hegemonía felina en los últimos años.
América necesitará sostener el ritmo ofensivo mostrado en la primera mitad de la Ida y mejorar su solidez defensiva tras el descanso. Tigres llega con impulso y deberá aprovechar su poderío en ataque y el apoyo de su afición para cerrar la serie. El balón parado y la gestión emocional pueden definir el título.
Después de una final de Ida vibrante y llena de goles, Tigres y América se preparan para escribir un nuevo capítulo de su rivalidad. Con la serie nivelada y el título en disputa, la Final del Apertura 2025 promete un duelo de alto voltaje.