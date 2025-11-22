América vs Tigres: se define en Monterrey a la campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

La Final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil se resolverá este domingo 23 de noviembre cuando América Femenil visite a Tigres Femenil en el Estadio Universitario, en un duelo que promete máxima intensidad después del electrizante empate 3-3 en la Ida.

El partido comenzará a las 5 de la tarde y se podrá ver en ESPN y Disney+, plataformas que transmitirán en exclusiva el duelo que coronará a las nuevas campeonas del futbol mexicano.

LO QUE DEJÓ LA IDA: EMPATE TREPIDANTE 3-3

El primer capítulo de la Final, disputado el jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes, ofreció un espectáculo cargado de emociones.

América dominó por completo el primer tiempo y tomó ventaja de 3-0 con anotaciones de Irene Guerrero, Scarlett Camberos y Sarah Luebbert, que hacían pensar en una noche perfecta para el cuadro azulcrema.

Sin embargo, Tigres reaccionó con autoridad en la segunda mitad y firmó una remontada memorable: Stephany Mayor descontó al 62’, Chrestinah Kgatlana puso el 3-2 al 77’ y Jheniffer Da Silva selló el 3-3 con un cabezazo que silenció a la afición local.

La igualada dejó la serie totalmente abierta y con un fuerte impulso anímico para las felinas, que rescataron el resultado fuera de casa. América, por su parte, deberá ajustar defensivamente para evitar otro regreso rival.