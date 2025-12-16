¿Por qué se pelearon?: Mohamed encara a Faitelson por críticas en la Final de la Liga MX
El técnico reclamó al periodista por cuestionar su ética tras dejar en la banca a Hugo González y apostar por Luis García en la Final ante Tigres
La celebración por el bicampeonato del Toluca en la Liga MX tuvo un episodio tenso fuera del terreno de juego. Minutos después de que el conjunto escarlata superara a Tigres en la Final definida por penales, el técnico Antonio Mohamed y el periodista David Faitelson protagonizaron un intercambio verbal en el Estadio Nemesio Diez, situación que se viralizó en redes sociales.
El momento ocurrió cuando el entrenador argentino se acercó al comentarista de TUDN para manifestarle su inconformidad por los señalamientos realizados durante la transmisión posterior al partido. El reclamo tuvo un motivo claro: las críticas de Faitelson a la decisión de Mohamed de modificar la portería para la Final, al dejar en la banca a Hugo González, guardameta titular durante la Liguilla, y apostar por Luis García en el duelo definitivo.
El origen del desacuerdo se remonta a la previa del encuentro en el llamado “Infierno”. En ese espacio, David Faitelson cuestionó públicamente la determinación del técnico campeón y fue más allá al poner en tela de juicio su ética y su manejo del grupo. Para el periodista, el cambio de arquero enviaba un mensaje negativo hacia Hugo González, quien había tenido participación clave en la serie, pese a un error cometido en el partido de Ida.
Durante la transmisión, Faitelson expresó que la suplencia del portero representaba un castigo desproporcionado y una exhibición innecesaria del jugador en el momento más importante del torneo. Sus palabras generaron sorpresa incluso entre sus compañeros de mesa, quienes reaccionaron con gestos de asombro ante la dureza del análisis. Más tarde, el comunicador reafirmó su postura a través de redes sociales, insistiendo en que la decisión afectaba la imagen y confianza del futbolista.
Ese contexto explica la molestia de Antonio Mohamed, quien, tras consumar el título número 12 del club mexiquense, decidió encarar al periodista para reclamarle por la forma y el fondo de sus comentarios. El estratega defendió su derecho a tomar decisiones técnicas y consideró que se cruzó una línea al cuestionar su ética profesional en un momento de alta exposición mediática.
El intercambio no pasó a mayores, pero fue suficiente para encender el debate entre aficionados y analistas. Mientras algunos respaldaron la libertad de opinión de David Faitelson, otros señalaron que el tono utilizado provocó una reacción comprensible del entrenador en plena celebración.
Así, una Final histórica para el Toluca también dejó un recordatorio de la tensión constante entre el vestidor y la crítica, donde una decisión deportiva puede convertirse en el detonante de un conflicto público.