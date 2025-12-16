¿Por qué se pelearon?: Mohamed encara a Faitelson por críticas en la Final de la Liga MX

La celebración por el bicampeonato del Toluca en la Liga MX tuvo un episodio tenso fuera del terreno de juego. Minutos después de que el conjunto escarlata superara a Tigres en la Final definida por penales, el técnico Antonio Mohamed y el periodista David Faitelson protagonizaron un intercambio verbal en el Estadio Nemesio Diez, situación que se viralizó en redes sociales.

El momento ocurrió cuando el entrenador argentino se acercó al comentarista de TUDN para manifestarle su inconformidad por los señalamientos realizados durante la transmisión posterior al partido. El reclamo tuvo un motivo claro: las críticas de Faitelson a la decisión de Mohamed de modificar la portería para la Final, al dejar en la banca a Hugo González, guardameta titular durante la Liguilla, y apostar por Luis García en el duelo definitivo.

El origen del desacuerdo se remonta a la previa del encuentro en el llamado “Infierno”. En ese espacio, David Faitelson cuestionó públicamente la determinación del técnico campeón y fue más allá al poner en tela de juicio su ética y su manejo del grupo. Para el periodista, el cambio de arquero enviaba un mensaje negativo hacia Hugo González, quien había tenido participación clave en la serie, pese a un error cometido en el partido de Ida.