Atlante vs Rayados y Xolos vs Atlas abren la Jornada 10: horarios y dónde ver

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    Atlante vs Rayados y Xolos vs Atlas abren la Jornada 10: horarios y dónde ver
    Rayados visitará al Atlante en el Estadio Banorte, mientras Xolos recibirá al Atlas en la apertura de la Jornada 10 del Apertura 2026. FOTO: MEXSPORT

Monterrey busca acercarse a la Liguilla, mientras Tijuana y los Rojinegros llegan igualados en puntos a una fecha marcada por bajas del Tri

La Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX comenzará este viernes con dos encuentros que pueden mover la pelea por la Liguilla: Atlante recibirá a Rayados de Monterrey en la Ciudad de México y Xolos de Tijuana enfrentará al Atlas en la frontera.

El primer partido arrancará a las 7 de la noche, en el Estadio Banorte.

El Atlante vs Monterrey podrá seguirse por Azteca 7, las plataformas de Azteca Deportes y Disney+ Premium, en el reencuentro de ambos clubes en Primera División después de 12 años.

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Rayados llega impulsado por su victoria de 1-0 sobre Cruz Azul en el Estadio BBVA. El equipo de Matías Almeyda tiene 13 puntos y ocupa el décimo lugar, con un encuentro pendiente.

Ganar lo llevaría a 16 unidades y le permitiría presionar a los clubes que están por encima en la clasificación.

El entrenador argentino deberá ajustar su equipo por las ausencias de Orbelín Pineda y Víctor Guzmán, convocados a la Selección Mexicana.

Además, Carlos Salcedo continúa en recuperación y Diego Rossi arrastra molestias físicas, de acuerdo con los reportes previos al encuentro.

Atlante, dirigido por Miguel Herrera, viene de empatar 1-1 con Puebla y aparece en el puesto 14 con ocho puntos. Su balance de una victoria, cinco empates y tres derrotas refleja la necesidad de convertir las igualadas en triunfos.

Los Potros buscarán aprovechar la localía para recortar distancia respecto a la zona de clasificación.

La actividad continuará a las 9 de la noche, con el Xolos vs Atlas en el Estadio Caliente. La transmisión estará disponible en FOX One. Ambos equipos llegan con 14 unidades, aunque los fronterizos han disputado ocho partidos y los tapatíos nueve.

Tijuana intentará recuperarse del empate 2-2 ante Pachuca, un resultado que dejó escapar después de adelantarse por dos goles.

Gilberto Mora y Alejandro Gómez anotaron por los visitantes, pero un doblete de Salomón Rondón impidió que regresaran del Estadio Hidalgo con los tres puntos.

Atlas también viene de repartir unidades: igualó 1-1 con Pumas en el Estadio Jalisco, donde Luis Esteves marcó el tanto rojinegro.

La visita al Caliente representa una oportunidad directa de separarse de un rival con el mismo puntaje y ganar terreno en la disputa por los primeros ocho lugares.

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La convocatoria del Tri también influirá en este segundo encuentro. Xolos no contará con Gilberto Mora y Atlas tendrá la baja de Jorge Sánchez, incluidos en la lista de Rafael Márquez para los compromisos internacionales.

Sus ausencias obligarán a modificar piezas en un duelo importante para ambas escuadras.

Con la fase regular entrando en su segunda mitad, el viernes pondrá a prueba la reacción de Monterrey, la capacidad del Atlante para volver a ganar y las aspiraciones de dos equipos que llegan parejos en puntos. Un triunfo de Tijuana o Atlas elevaría al ganador a 17 unidades.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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