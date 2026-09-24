Atlante vs Rayados y Xolos vs Atlas abren la Jornada 10: horarios y dónde ver

La Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX comenzará este viernes con dos encuentros que pueden mover la pelea por la Liguilla: Atlante recibirá a Rayados de Monterrey en la Ciudad de México y Xolos de Tijuana enfrentará al Atlas en la frontera. El primer partido arrancará a las 7 de la noche, en el Estadio Banorte. El Atlante vs Monterrey podrá seguirse por Azteca 7, las plataformas de Azteca Deportes y Disney+ Premium, en el reencuentro de ambos clubes en Primera División después de 12 años.

Rayados llega impulsado por su victoria de 1-0 sobre Cruz Azul en el Estadio BBVA. El equipo de Matías Almeyda tiene 13 puntos y ocupa el décimo lugar, con un encuentro pendiente. Ganar lo llevaría a 16 unidades y le permitiría presionar a los clubes que están por encima en la clasificación. El entrenador argentino deberá ajustar su equipo por las ausencias de Orbelín Pineda y Víctor Guzmán, convocados a la Selección Mexicana.

Además, Carlos Salcedo continúa en recuperación y Diego Rossi arrastra molestias físicas, de acuerdo con los reportes previos al encuentro. Atlante, dirigido por Miguel Herrera, viene de empatar 1-1 con Puebla y aparece en el puesto 14 con ocho puntos. Su balance de una victoria, cinco empates y tres derrotas refleja la necesidad de convertir las igualadas en triunfos. Los Potros buscarán aprovechar la localía para recortar distancia respecto a la zona de clasificación. La actividad continuará a las 9 de la noche, con el Xolos vs Atlas en el Estadio Caliente. La transmisión estará disponible en FOX One. Ambos equipos llegan con 14 unidades, aunque los fronterizos han disputado ocho partidos y los tapatíos nueve. Tijuana intentará recuperarse del empate 2-2 ante Pachuca, un resultado que dejó escapar después de adelantarse por dos goles. Gilberto Mora y Alejandro Gómez anotaron por los visitantes, pero un doblete de Salomón Rondón impidió que regresaran del Estadio Hidalgo con los tres puntos. Atlas también viene de repartir unidades: igualó 1-1 con Pumas en el Estadio Jalisco, donde Luis Esteves marcó el tanto rojinegro.

La visita al Caliente representa una oportunidad directa de separarse de un rival con el mismo puntaje y ganar terreno en la disputa por los primeros ocho lugares.

La convocatoria del Tri también influirá en este segundo encuentro. Xolos no contará con Gilberto Mora y Atlas tendrá la baja de Jorge Sánchez, incluidos en la lista de Rafael Márquez para los compromisos internacionales. Sus ausencias obligarán a modificar piezas en un duelo importante para ambas escuadras. Con la fase regular entrando en su segunda mitad, el viernes pondrá a prueba la reacción de Monterrey, la capacidad del Atlante para volver a ganar y las aspiraciones de dos equipos que llegan parejos en puntos. Un triunfo de Tijuana o Atlas elevaría al ganador a 17 unidades.