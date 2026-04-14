Concacaf Champions Cup 2026: Toluca visita al Galaxy y Tigres defiende ventaja ante Seattle en la Vuelta de Cuartos

La Concacaf Champions Cup 2026 entra en una noche crucial para los clubes mexicanos. Toluca y Tigres disputarán este miércoles 15 de abril la Vuelta de los Cuartos de Final ante LA Galaxy y Seattle Sounders, respectivamente, en dos series que siguen abiertas, pero que tienen a los representantes de la Liga MX con ventaja en el marcador global. Los dos encuentros forman parte del cierre de los Cuartos de Final del torneo regional, cuya Final está programada para el 30 de mayo. En el primer cruce de la jornada, el LA Galaxy recibirá al Toluca en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. El partido fue programado por Concacaf para las 7 de la noche, y el conjunto escarlata llegará con ventaja de 4-2 tras imponerse en la Ida en el Estadio Nemesio Diez.

Toluca dio un golpe importante en la Ida gracias a una noche brillante de Paulinho, autor de un hat-trick, además de un tanto de Nicolás Castro. Del lado angelino descontaron Gabriel Pec y Marco Reus, por lo que el club de la MLS todavía mantiene posibilidades reales de remontar en casa. Para avanzar, el equipo mexiquense necesita sostener la ventaja global, mientras que el Galaxy está obligado a recortar la diferencia en su estadio para seguir con vida en el torneo.

El otro duelo de la noche será entre Seattle Sounders y Tigres, en el Lumen Field de Seattle. Ese encuentro se disputará las 9:30 de la noche. En esta llave, el cuadro regiomontano parte con ventaja de 2-0 luego de imponerse en la Ida disputada en el Estadio Universitario. Tigres construyó su ventaja en Nuevo León con un gol de Ozziel Herrera y un autogol de Jackson Ragen. Ese resultado le permite viajar a territorio estadounidense con margen, aunque Seattle intentará aprovechar su localía para darle vuelta a la serie y cobrar revancha. Además de definir a dos semifinalistas, estos partidos también mantienen en juego el prestigio entre Liga MX y MLS, una rivalidad que ha marcado esta edición de la Concacaf Champions Cup.

La jornada de Cuartos de Final de la apodada “Concachampions” se podrá ver por FOX One, en su señal de streaming.

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