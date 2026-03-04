Conflicto en Medio Oriente complica viaje de Irak a México para disputar repechaje rumbo al Mundial 2026

La participación de la selección de Irak en el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 podría verse afectada por la situación geopolítica que atraviesa Medio Oriente.

El conflicto armado en la región ha provocado una serie de complicaciones logísticas que dificultan el traslado del equipo asiático a México, sede de uno de los partidos decisivos por un boleto a la Copa del Mundo.

De acuerdo con reportes internacionales, el cierre temporal de embajadas y consulados en algunos países de la zona ha impedido que varios integrantes de la delegación iraquí completen el trámite de visas necesarias para ingresar a territorio mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026: FIFA cancela 40% de reservas de hotel en CDMX a tres meses del torneo

Esta situación ha generado incertidumbre sobre la logística del viaje del combinado asiático para disputar el encuentro programado en Monterrey.

A ello se suma la cancelación y modificación de rutas aéreas derivadas de la tensión militar en Medio Oriente. Diversos aeropuertos han restringido operaciones y algunas aerolíneas han suspendido vuelos en la región, lo que complica aún más el traslado del plantel y del cuerpo técnico hacia América del Norte.