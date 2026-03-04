Conflicto en Medio Oriente complica viaje de Irak a México para disputar repechaje rumbo al Mundial 2026
La selección de Irak enfrenta problemas logísticos y migratorios para trasladarse a Monterrey, donde tiene programado disputar el repechaje intercontinental rumbo a la Copa del Mundo 2026, debido a la cancelación de vuelos y dificultades para tramitar visas
La participación de la selección de Irak en el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 podría verse afectada por la situación geopolítica que atraviesa Medio Oriente.
El conflicto armado en la región ha provocado una serie de complicaciones logísticas que dificultan el traslado del equipo asiático a México, sede de uno de los partidos decisivos por un boleto a la Copa del Mundo.
De acuerdo con reportes internacionales, el cierre temporal de embajadas y consulados en algunos países de la zona ha impedido que varios integrantes de la delegación iraquí completen el trámite de visas necesarias para ingresar a territorio mexicano.
Esta situación ha generado incertidumbre sobre la logística del viaje del combinado asiático para disputar el encuentro programado en Monterrey.
A ello se suma la cancelación y modificación de rutas aéreas derivadas de la tensión militar en Medio Oriente. Diversos aeropuertos han restringido operaciones y algunas aerolíneas han suspendido vuelos en la región, lo que complica aún más el traslado del plantel y del cuerpo técnico hacia América del Norte.
Incluso se ha reportado que el entrenador del equipo iraquí se encuentra varado en la región mientras intenta reorganizar el itinerario de viaje del combinado nacional.
La federación de futbol de Irak trabaja contrarreloj para resolver la situación y garantizar la presencia del equipo en el repechaje.
El partido está programado para disputarse en el Estadio BBVA de Monterrey a finales de marzo, como parte del repechaje intercontinental que definirá uno de los últimos boletos disponibles para la Copa del Mundo de 2026, torneo que organizarán de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá.
En ese duelo, Irak enfrentará al ganador del partido entre Bolivia y Surinam, encuentro que determinará al rival del conjunto asiático en la última instancia del proceso clasificatorio. El ganador de esa llave obtendrá el pase al Mundial.
Mientras tanto, la FIFA y las autoridades involucradas mantienen comunicación con la federación iraquí para monitorear la situación y buscar alternativas que permitan el traslado del equipo.
Entre las opciones se analiza agilizar trámites migratorios y reorganizar rutas de viaje para garantizar que el combinado pueda presentarse en México.
El caso refleja cómo factores políticos y conflictos internacionales pueden impactar directamente en la logística del futbol internacional, incluso en una etapa decisiva como el repechaje rumbo a la Copa del Mundo.