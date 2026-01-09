Cruz Azul jugará como local en el Estadio Cuauhtémoc durante el Clausura 2026
La Máquina mudará su sede a Puebla luego de no renovar con Ciudad Universitaria y disputará todos sus partidos en casa en el Estadio Cuauhtémoc
Cruz Azul confirmó que disputará todos sus partidos como local del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX en el Estadio Cuauhtémoc, en la ciudad de Puebla, luego de que se hiciera oficial el cambio de sede ante la imposibilidad de continuar en el Estadio Olímpico Universitario.
La decisión fue notificada y avalada por la liga conforme al reglamento de competencia, lo que permite al club cementero establecer una nueva casa para el próximo semestre.
La mudanza se da después de que la Universidad Nacional Autónoma de México decidió no renovar el acuerdo que permitía a La Máquina jugar en Ciudad Universitaria.
Ante ese escenario y con el inicio del torneo a la vuelta de la esquina, la directiva celeste aceleró gestiones para encontrar un inmueble que cumpliera con los requisitos operativos, de aforo y de calendario, siendo el Estadio Cuauhtémoc la opción que reunió las condiciones necesarias.
El inmueble poblano, tradicional casa del Puebla, cuenta con capacidad superior a los 50 mil espectadores y será la sede temporal de Cruz Azul durante todo el Clausura 2026, por lo que el club deberá coordinar fechas y horarios con la escuadra local para evitar conflictos en la programación.
Esta situación convertirá a la Angelópolis en una de las plazas con mayor actividad futbolística del semestre.
El debut de Cruz Azul como local en Puebla será en la Jornada 2, cuando reciba al Atlas en un partido que marcará oficialmente el inicio de esta nueva etapa para el conjunto cementero.
A partir de ese encuentro, todos los compromisos en casa se disputarán en el Estadio Cuauhtémoc, mientras el club continúa sin definir un estadio propio de largo plazo.
Este cambio representa un ajuste significativo para la afición de Cruz Azul, que deberá desplazarse fuera de la Ciudad de México para acompañar al equipo en condición de local.
Al mismo tiempo, el movimiento vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la necesidad de que el club cuente con una sede definitiva, en medio de un semestre que será clave tanto en lo deportivo como en lo institucional.