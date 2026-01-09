Cruz Azul jugará como local en el Estadio Cuauhtémoc durante el Clausura 2026

Cruz Azul confirmó que disputará todos sus partidos como local del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX en el Estadio Cuauhtémoc, en la ciudad de Puebla, luego de que se hiciera oficial el cambio de sede ante la imposibilidad de continuar en el Estadio Olímpico Universitario.

La decisión fue notificada y avalada por la liga conforme al reglamento de competencia, lo que permite al club cementero establecer una nueva casa para el próximo semestre.

La mudanza se da después de que la Universidad Nacional Autónoma de México decidió no renovar el acuerdo que permitía a La Máquina jugar en Ciudad Universitaria.

Ante ese escenario y con el inicio del torneo a la vuelta de la esquina, la directiva celeste aceleró gestiones para encontrar un inmueble que cumpliera con los requisitos operativos, de aforo y de calendario, siendo el Estadio Cuauhtémoc la opción que reunió las condiciones necesarias.

El inmueble poblano, tradicional casa del Puebla, cuenta con capacidad superior a los 50 mil espectadores y será la sede temporal de Cruz Azul durante todo el Clausura 2026, por lo que el club deberá coordinar fechas y horarios con la escuadra local para evitar conflictos en la programación.

Esta situación convertirá a la Angelópolis en una de las plazas con mayor actividad futbolística del semestre.