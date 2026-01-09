Cruz Azul jugará como local en el Estadio Cuauhtémoc durante el Clausura 2026

Fútbol
/ 9 enero 2026
    Cruz Azul jugará como local en el Estadio Cuauhtémoc durante el Clausura 2026
    Cruz Azul iniciará una nueva etapa como local en Puebla, donde el Estadio Cuauhtémoc será su casa durante todo el Torneo Clausura 2026. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Futbol

Localizaciones


Puebla

Organizaciones


Cruz Azul
Club Puebla

La Máquina mudará su sede a Puebla luego de no renovar con Ciudad Universitaria y disputará todos sus partidos en casa en el Estadio Cuauhtémoc

Cruz Azul confirmó que disputará todos sus partidos como local del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX en el Estadio Cuauhtémoc, en la ciudad de Puebla, luego de que se hiciera oficial el cambio de sede ante la imposibilidad de continuar en el Estadio Olímpico Universitario.

La decisión fue notificada y avalada por la liga conforme al reglamento de competencia, lo que permite al club cementero establecer una nueva casa para el próximo semestre.

La mudanza se da después de que la Universidad Nacional Autónoma de México decidió no renovar el acuerdo que permitía a La Máquina jugar en Ciudad Universitaria.

TE PUEDE INTERESAR: Xolos recibe al América en el arranque del Clausura 2026: previa, horario y transmisión

Ante ese escenario y con el inicio del torneo a la vuelta de la esquina, la directiva celeste aceleró gestiones para encontrar un inmueble que cumpliera con los requisitos operativos, de aforo y de calendario, siendo el Estadio Cuauhtémoc la opción que reunió las condiciones necesarias.

El inmueble poblano, tradicional casa del Puebla, cuenta con capacidad superior a los 50 mil espectadores y será la sede temporal de Cruz Azul durante todo el Clausura 2026, por lo que el club deberá coordinar fechas y horarios con la escuadra local para evitar conflictos en la programación.

Esta situación convertirá a la Angelópolis en una de las plazas con mayor actividad futbolística del semestre.

El debut de Cruz Azul como local en Puebla será en la Jornada 2, cuando reciba al Atlas en un partido que marcará oficialmente el inicio de esta nueva etapa para el conjunto cementero.

A partir de ese encuentro, todos los compromisos en casa se disputarán en el Estadio Cuauhtémoc, mientras el club continúa sin definir un estadio propio de largo plazo.

Este cambio representa un ajuste significativo para la afición de Cruz Azul, que deberá desplazarse fuera de la Ciudad de México para acompañar al equipo en condición de local.

Al mismo tiempo, el movimiento vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la necesidad de que el club cuente con una sede definitiva, en medio de un semestre que será clave tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Temas


Futbol

Localizaciones


Puebla

Organizaciones


Cruz Azul
Club Puebla

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Preámbulo de una tragedia conocida

Preámbulo de una tragedia conocida
true

El petróleo para Cuba, un costo diplomático para Sheinbaum
Carlos Castro, periodista de 26 años, fue asesinado la noche del 8 de enero en Poza Rica.

Asesinan al periodista Carlos Castro en restaurante de Poza Rica, Veracruz; había denunciado amenazas

Autoridades documentaron 356 casos de madres de familia que fueron agredidas por hijos o nietos.

Coahuila: En promedio, al día una mamá fue atendida tras ser violentada por hijos o nietos
La CURP Biométrica se consolida en 2026 como un paso clave hacia la identidad digital en México. Este documento integra huellas dactilares, escaneo de iris y fotografía facial, con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir el robo de identidad.

¿CURP Biométrica en 2026?... Estos son todos los MÓDULOS en donde podrás hacer el trámite
Desde el 9 de enero, el registro de usuarios de telefonía móvil será obligatorio en todo México.

Así puedes hacer el registro de tu línea telefónica para evitar la suspensión en Movistar, AT&T y Telcel
Apuesta. El cantante regresará a los escenarios con The Romantic Tour, su primera gira global en varios años.

¡Nueva era! Bruno Mars confirma gira global para presentar nuevo álbum
Icónicas. Años después de su final, estas producciones siguen siendo referentes culturales y favoritas del público en plataformas de streaming.

De ‘Friends’ a ‘Juego de Tronos’: series que marcaron una era en el entretenimiento