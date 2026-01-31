Cruz Azul: Gabriel Fernández enfrentaría suspensión por insultos al arbitraje
La expulsión de Gabriel Fernández al minuto 83 del partido entre Juárez y Cruz Azul podría derivar en una suspensión de hasta dos encuentros, lo que afectaría la planificación del equipo celeste
Gabriel Fernández se convirtió en uno de los protagonistas del cierre del partido entre Juárez y Cruz Azul, luego de ser expulsado al minuto 83 tras un intercambio verbal con el cuerpo arbitral encabezado por Rafael López Valle. La acción cambió el tono del encuentro y abrió la puerta a un posible castigo que podría afectar la planeación inmediata del equipo celeste.
De acuerdo con información recabada por fuentes cercanas a la Comisión de Arbitraje, el delantero uruguayo habría dirigido un insulto directo a los árbitros centrales, frase que fue claramente escuchada por López Valle. Esa situación derivó en la tarjeta roja directa para el atacante de La Máquina, sin mediación del VAR ni advertencias previas.
La expulsión no solo dejó a Cruz Azul con un hombre menos en los minutos finales, sino que ahora podría tener consecuencias más amplias. En caso de que el reporte arbitral confirme lo ocurrido y la redacción de la cédula incluya el insulto, Fernández estaría expuesto a una suspensión de hasta dos partidos, de acuerdo con el reglamento disciplinario de la Liga MX.
De concretarse ese escenario, el “Toro” se perdería compromisos importantes para el equipo capitalino: la visita al Toluca en el estadio Nemesio Diez y el duelo ante Tigres, programado en el estadio Cuauhtémoc. Ambos encuentros forman parte de un tramo clave del calendario, en el que Cruz Azul busca estabilidad tras un arranque irregular.
El caso tiene un antecedente reciente dentro del futbol mexicano. En el torneo anterior, Efraín Juárez fue expulsado durante un partido ante América por insultar al cuerpo arbitral cuando dirigía a Pumas. Posteriormente, el técnico fue reportado en la cédula y recibió una sanción de dos encuentros, situación que hoy es vista como referencia para el posible castigo al atacante celeste.
Más allá del aspecto disciplinario, la posible ausencia de Fernández representa un problema deportivo para Cruz Azul. Actualmente, el único centro delantero nominal disponible es Mateo Levy, quien aún no ha podido marcar en Primera División desde su debut hace dos años. Detrás de él, las alternativas en el plantel son los juveniles Bryan Casas y Samuel Espinosa, ambos con poca experiencia en el máximo circuito.
En ese contexto, el cuerpo técnico deberá ajustar su esquema ofensivo si la sanción se confirma, mientras el club espera la resolución oficial de la Comisión Disciplinaria. Por ahora, la expulsión de Gabriel Fernández deja a Cruz Azul a la expectativa, no solo por el castigo que podría venir, sino por el impacto que tendría en su funcionamiento dentro de la cancha.