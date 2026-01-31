Cruz Azul: Gabriel Fernández enfrentaría suspensión por insultos al arbitraje

Gabriel Fernández se convirtió en uno de los protagonistas del cierre del partido entre Juárez y Cruz Azul, luego de ser expulsado al minuto 83 tras un intercambio verbal con el cuerpo arbitral encabezado por Rafael López Valle. La acción cambió el tono del encuentro y abrió la puerta a un posible castigo que podría afectar la planeación inmediata del equipo celeste.

De acuerdo con información recabada por fuentes cercanas a la Comisión de Arbitraje, el delantero uruguayo habría dirigido un insulto directo a los árbitros centrales, frase que fue claramente escuchada por López Valle. Esa situación derivó en la tarjeta roja directa para el atacante de La Máquina, sin mediación del VAR ni advertencias previas.

TE PUEDE INTERESAR: Alexander Sorloth es trasladado al hospital tras golpe en el duelo Levante vs Atlético

La expulsión no solo dejó a Cruz Azul con un hombre menos en los minutos finales, sino que ahora podría tener consecuencias más amplias. En caso de que el reporte arbitral confirme lo ocurrido y la redacción de la cédula incluya el insulto, Fernández estaría expuesto a una suspensión de hasta dos partidos, de acuerdo con el reglamento disciplinario de la Liga MX.