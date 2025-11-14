Cruz Azul rescata empate ante Tigres y América toma ventaja sobre Chivas en Semifinales de Ida del Apertura 2025
En la Liga MX Femenil, Cruz Azul empató 1-1 frente a Tigres en un duelo histórico para las celestes, mientras que América pegó primero y venció 2-0 a Chivas
En una jornada vibrante de Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, Cruz Azul sorprendió al rescatar un valioso empate 1-1 ante Tigres en su primera aparición histórica en esta instancia, mientras que el América golpeó con autoridad y venció 2-0 al Chivas en el Estadio Akron, tomando ventaja en el Clásico Nacional.
Dos partidos intensos que dejaron emociones contrastantes y un panorama abierto rumbo a la definición por el pase a la gran final.
CRUZ AZUL EMPATA CON TIGRES Y SUEÑA CON LA FINAL
En una noche llena de intensidad en el Estadio Olímpico Universitario, el Cruz Azul Femenil igualó 1-1 ante el Tigres Femenil en el partido de Ida de las Semifinales del Apertura 2025, resultado que mantiene la eliminatoria totalmente abierta.
Las celestes, que disputan por primera vez en su historia esta instancia, sorprendieron con valentía frente a uno de los equipos más poderosos de la Liga MX Femenil.
Tigres tomó la ventaja al filo del descanso con una anotación de Bárbara Olivieri, quien definió dentro del área tras un servicio preciso de María Sánchez.
Sin embargo, Cruz Azul no bajó los brazos y encontró el empate al minuto 74, cuando Ana García, recién ingresada, remató de cabeza un centro desde la izquierda para encender al público y devolver la esperanza.
La Máquina incluso pudo adelantarse antes del empate, pero Daniela Calderón falló un penal al minuto 55, episodio que pudo cambiar el rumbo del encuentro.
Aun así, las cementeras firmaron una actuación de carácter ante un Tigres que mantiene su etiqueta de favorito, pero que deberá resolver la serie en casa este domingo.
AMÉRICA GOLPEA PRIMERO Y MANDA EN EL CLÁSICO
En la otra Semifinal, el América Femenil dio un paso firme rumbo a la final al vencer 2-0 al Chivas Femenil en el Estadio Akron, en un Clásico Nacional que se pintó de azulcrema desde los primeros minutos.
El primer tanto cayó al minuto 13 gracias a Kimberlyn Rodríguez, quien aprovechó un balón prolongado en un tiro de esquina para empujar el esférico y abrir el marcador.
Desde entonces, América dominó el ritmo del partido, mostró orden defensivo y neutralizó cada intento de reacción del Rebaño Sagrado.
Con este triunfo, las Águilas llegan con ventaja cómoda a la vuelta en la Ciudad de México, donde buscarán sellar su boleto a la Final y evitar cualquier respuesta rojiblanca.
Chivas está obligado a ir al frente y ganar por diferencia amplia para mantener con vida sus aspiraciones.