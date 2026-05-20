Cruz Azul vs Pumas: Fecha, horario y transmisión de la Final de Ida del Clausura 2026

Cruz Azul y Pumas abrirán este jueves 21 de mayo la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX, en un duelo que paralizará a la Ciudad de México desde el Estadio Ciudad de los Deportes, donde La Máquina ejercerá como local en el primer capítulo de una serie cargada de historia, presión y rivalidad capitalina. El partido está programado para las 8 de la noche, con transmisión por Canal 5, TUDN y ViX. El choque llega con un ingrediente especial: será una final con el Mundial 2026 cada vez más cerca y con el futbol mexicano convertido en antesala de la fiesta global. La Máquina llega con el sueño de conquistar su décima estrella de Liga MX. El equipo celeste, dirigido por Joel Huiqui, encontró estabilidad en plena Liguilla después de un torneo con cambios y exigencias, y ahora tendrá la oportunidad de tomar ventaja ante su gente en una cancha que conoce bien, pero donde todavía carga con una deuda simbólica: levantar un título como local en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Pumas, por su parte, aparece en la serie como líder general del Clausura 2026 y con la motivación de terminar una sequía que se extiende desde 2011, año de su último campeonato de liga. El equipo de Efraín Juárez cerrará la final en el Estadio Olímpico Universitario, una ventaja deportiva que ganó durante la fase regular y que puede ser determinante si la serie llega cerrada al domingo 24 de mayo. El camino de Cruz Azul a la Final tuvo carácter de supervivencia. Los cementeros eliminaron al Atlas en Cuartos de Final y después dejaron fuera a Chivas en una Semifinal intensa que se resolvió con un global de 4-3, impulsados por un gol de Agustín Palavecino que terminó por sellar el pase a la serie por el título.

Pumas también sufrió para llegar a la última instancia. El cuadro universitario avanzó sobre América tras un global de 6-6 gracias a su mejor posición en la tabla, y después superó a Pachuca en una eliminatoria cerrada que terminó 1-1 en el global, con un gol de Jordan Carrillo que devolvió a los auriazules a una final después de seis años. Además del título, la Final Cruz Azul vs Pumas tendrá un atractivo particular en los banquillos. Efraín Juárez y Joel Huiqui, ambos técnicos mexicanos y exjugadores de sus clubes, protagonizarán una final con sello nacional, algo que no ocurría entre entrenadores mexicanos en una Final de Liga MX desde 2013. La Ida será clave para Cruz Azul: necesita aprovechar su localía, imponer ritmo desde el primer tiempo y evitar que Pumas lleve el empate o una ventaja mínima a Ciudad Universitaria.

Para los universitarios, el objetivo será resistir la presión del Estadio Ciudad de los Deportes, explotar los espacios y mantener viva su ventaja estratégica para cerrar en casa. La vuelta se disputará el domingo 24 de mayo a las 7 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario, donde se definirá al campeón del Clausura 2026.

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