¿Cuándo debuta Griezmann? Orlando City vs Rayados: El estreno del francés en la Leagues Cup 2026

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Fútbol
/ 26 marzo 2026
    ¿Cuándo debuta Griezmann? Orlando City vs Rayados: El estreno del francés en la Leagues Cup 2026
    Antoine Griezmann enfrentará a Rayados de Monterrey en su primer partido de Leagues Cup 2026 con Orlando City, en un duelo programado en Orlando que pondrá al francés frente a uno de los clubes más mediáticos de la Liga MX. FOTO: ESPECIAL

El francés ya tiene definido su primer cruce en la Leagues Cup 2026 con Orlando City: será frente a Monterrey, en un duelo que marcará su estreno en el torneo binacional entre la MLS y la Liga MX

Antoine Griezmann ya tiene fecha y rival para uno de sus primeros grandes focos en Norteamérica. Luego de que Orlando City oficializó su fichaje a partir de julio de 2026, el atacante francés aparecerá en la Leagues Cup 2026 y su primer adversario será Rayados de Monterrey, en el arranque del camino del club de Florida dentro del certamen.

El anuncio del calendario de la competencia confirmó que Orlando City abrirá su participación ante Monterrey el jueves 6 de agosto de 2026 en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida.

La llegada de Griezmann a Orlando City fue confirmada por el propio club el 24 de marzo de 2026, en una operación que lo convierte en Jugador Franquicia del equipo.

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El campeón del mundo con Francia en 2018 firmó un contrato que comenzará en julio de 2026 y se extenderá hasta la campaña 2027-28, con opción a una temporada más.

Para Rayados de Monterrey, el choque tendrá un ingrediente extra: medirse ante uno de los nombres más importantes que han llegado recientemente a la MLS.

Del lado regiomontano, el cruce también representa una vitrina de alto perfil en un torneo que volverá a enfrentar exclusivamente a clubes de la Liga MX y la MLS durante la Primera Fase y los Cuartos de Final.

La Leagues Cup 2026 se jugará del 4 de agosto al 6 de septiembre con 36 equipos, 18 de la Liga MX y 18 de la MLS.

En ese contexto, el Orlando City de Griezmann no solo arrancará frente a Monterrey, sino que después enfrentará a León y Atlético de San Luis, en un calendario que pondrá desde el inicio al francés frente al futbol mexicano.

Así, el “Principito” ya tiene marcado en el calendario uno de los primeros capítulos de su aventura en el futbol norteamericano.

Y ese primer gran examen tendrá sabor regiomontano, cuando Orlando City reciba a Rayados en un partido que perfila reflectores tanto por el peso del club mexicano como por el impacto mediático que rodea la llegada de Antoine Griezmann a la MLS.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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