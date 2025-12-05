De Bocelli a Village People: así sonó el sorteo del Mundial 2026

La ceremonia del Sorteo del Mundial 2026 no solo definió el camino de las selecciones participantes, también reunió a figuras del deporte, la música y el entretenimiento que dieron forma a una jornada seguida por millones. El evento, realizado en el Kennedy Center de Washington D. C., mostró la amplitud de personalidades que acompañan una Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá. Desde temprano, exjugadores y referentes históricos desfilaron por el recinto. Entre ellos apareció Hugo Sánchez, quien atendió a medios internacionales y convivió con invitados de distintos países. El exdelantero mexicano se mantuvo activo en las actividades previas al sorteo y fue uno de los más solicitados para fotografías y entrevistas. Su presencia reforzó la conexión entre el público local y las figuras que marcaron etapas en el fútbol de la región. TE PUEDE INTERESAR: ¡Todo listo para México! Estos son los tres países que enfrentará el Tri en la Fase de Grupos del Mundial 2026

Otro de los nombres que concentró atención fue Roberto Carlos, campeón del mundo con Brasil. A su llegada, saludó a quienes se encontraban en el área destinada a exfutbolistas y coincidió con Ronaldo, con quien intercambió comentarios antes de tomar sus lugares. Los dos brasileños se convirtieron en puntos de referencia para los aficionados presentes al recordar momentos clave de sus trayectorias. El evento también reunió a personalidades alejadas del balompié. Uno de los más reconocidos fue Shaquille O’Neal, invitado especial por su vínculo con proyectos deportivos internacionales. El exjugador de la NBA recorrió el recinto, conversó con varias figuras del fútbol y participó en algunos segmentos de la transmisión oficial. Su aparición subrayó el interés que genera el Mundial más allá de su disciplina principal.

La parte musical tuvo un papel central en el programa. El tenor italiano Andrea Bocelli abrió la gala con “Nessun Dorma”, acompañado por una orquesta en vivo. El momento dio paso al mensaje inaugural de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien resaltó la relevancia del torneo y su alcance global. Tras su intervención, Robbie Williams y Nicole Scherzinger interpretaron “Desire”, tema anunciado como himno oficial para esta edición mundialista. Más adelante, Lauryn Hill tomó el escenario junto a su banda para interpretar “Doo Wop (That Thing)”. La cantante también invitó a sus hijos Zion y Joshua Omaru “YG” Marley, quienes se sumaron al cierre de su presentación, uno de los momentos más comentados de la tarde.

Entre los conductores del segmento previo estuvieron el comediante Kevin Hart y la modelo Heidi Klum, quienes presentaron entrevistas y dialogaron con algunos de los invitados. Ambos ayudaron a marcar el ritmo inicial antes de que comenzara el protocolo del sorteo. La ceremonia también incluyó la entrega del Premio de la Paz de la FIFA al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconocimiento otorgado por Gianni Infantino por iniciativas diplomáticas impulsadas durante los últimos años. El mandatario agradeció el galardón y destacó la importancia de mantener esfuerzos en distintos frentes internacionales.