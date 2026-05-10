¡Duelo de gigantes! América y Rayadas definen a la nueva campeona de la Liga MX Femenil

La Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil quedó definida: América y Rayadas serán las protagonistas de la serie por el campeonato, luego de superar sus respectivas semifinales y confirmar el dominio que mostraron durante el torneo regular. El duelo por el título reunirá a los dos mejores equipos de la fase regular y tendrá un ingrediente especial de revancha, pues ambas escuadras ya se enfrentaron en la Final del Clausura 2024, cuando Monterrey se quedó con la corona ante las Águilas. Ahora, América buscará sacarse esa espina y levantar el tercer campeonato de Liga en su historia. El conjunto dirigido por Ángel Villacampa llegó a la Final después de imponer condiciones ante Toluca con un contundente marcador global de 11-4.

La serie quedó prácticamente encaminada desde la ida, cuando las azulcremas golearon 7-1 en el Estadio Nemesio Diez, y en la vuelta cerraron la obra con triunfo de 4-2 en el Estadio Ciudad de los Deportes. En ese segundo partido, América encontró los goles por conducto de Gabriela García, Irene Guerrero, Aylin Ávilez y Alexa Soto, resultado que confirmó una nueva presencia del equipo capitalino en la pelea por el campeonato. Será la séptima Final para Villacampa al frente de las Águilas, que ya fueron campeonas en el Apertura 2018 y Clausura 2023. Rayadas, por su parte, firmó una de las remontadas más importantes de la Liguilla. El equipo regiomontano llegó a la vuelta contra Pachuca con desventaja global de 3-0, pero en el Estadio BBVA reaccionó con autoridad y ganó 4-1 para avanzar con marcador acumulado de 4-3. El pase de Monterrey se construyó con un autogol de las Tuzas y las anotaciones de Valerie Vargas, Lucía García y Christina Burkenroad. Con ese resultado, Rayadas alcanzó la octava Final de su historia y buscará su quinto título de Liga MX Femenil, ahora bajo el mando de Amandine Miquel, quien disputará su primera serie por el campeonato en México. La Liga MX Femenil aún debe oficializar fechas y horarios de la Final de ida y vuelta.

De acuerdo con reportes recientes, la ida se disputaría en el Estadio BBVA, casa de Rayadas, mientras que la vuelta se jugaría en el Estadio Ciudad de los Deportes, debido a que América terminó mejor ubicado en la tabla general. Con América y Rayadas en la Final, el Clausura 2026 tendrá una definición entre dos potencias del futbol femenil mexicano: las Águilas, que llegan con una ofensiva encendida, y Monterrey, que arriba motivado por una remontada épica y con la posibilidad de ampliar su legado dentro de la Liga MX Femenil.

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