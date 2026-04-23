El fútbol también se lee: la FILC 2026 convierte el deporte en eje cultural

En una edición marcada por la cercanía del Mundial 2026, la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC) apuesta por un cruce poco convencional pero cada vez más natural: el del deporte con la literatura. Bajo el eje temático “Fútbol, arte y literatura”, la programación integra charlas, talleres, torneos y actividades físicas que exploran el juego más allá de la cancha. Desde el arranque, el enfoque queda claro. Actividades como el taller “Física del gol”, dirigido a estudiantes, proponen entender el fútbol desde la ciencia, mientras que espacios de diálogo como “Futbol más allá de la cancha” reúnen a participantes como Jesús Cervantes, Penélope Montes y Saúl Rodríguez para reflexionar sobre su impacto cultural.

“El fútbol no solo se juega, también se narra y se piensa”, es una de las ideas que atraviesa esta edición de la feria, donde el balón se convierte en punto de partida para hablar de identidad, comunidad y memoria colectiva.

La programación también incluye propuestas contemporáneas como el Torneo FC26, que lleva el deporte al terreno digital con competencias de eSports, así como conferencias como “La tecnología detrás del balón”, impartida por Florentino Soriano Corral, que analiza la evolución de los materiales en el juego. En el ámbito reflexivo, destacan actividades como “El deporte como eje fundamental en el desarrollo integral”, con la participación de Fall Serigne Alioune y Robertony García Perera, o “Futbol y vida social: cuerpos, creencias y resistencias”, donde se aborda el deporte desde perspectivas sociales y culturales.

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Pero es el sábado 2 de mayo cuando el deporte sale literalmente de las salas. La jornada deportiva organizada en los jardines exteriores incluye tiros a gol, cascaritas, concursos de dominadas, exhibiciones y firma de autógrafos con los Dinos de Saltillo, convirtiendo el espacio ferial en un punto de encuentro activo para el público. Hacia el cierre, la charla “El futbol no sólo se juega en la cancha”, a cargo de Arturo Brizio, retoma el espíritu central del programa: entender el deporte como un fenómeno que trasciende lo físico.

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