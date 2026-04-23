El fútbol también se lee: la FILC 2026 convierte el deporte en eje cultural

El fútbol también se lee: la FILC 2026 convierte el deporte en eje cultural

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Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

La Feria integra el fútbol como eje cultural con actividades que combinan literatura, ciencia, tecnología y convivencia, llevando el deporte más allá de la cancha con talleres, charlas, eSports y dinámicas al aire libre

Fútbol
/ 23 abril 2026
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En una edición marcada por la cercanía del Mundial 2026, la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC) apuesta por un cruce poco convencional pero cada vez más natural: el del deporte con la literatura. Bajo el eje temático “Fútbol, arte y literatura”, la programación integra charlas, talleres, torneos y actividades físicas que exploran el juego más allá de la cancha.

Desde el arranque, el enfoque queda claro. Actividades como el taller “Física del gol”, dirigido a estudiantes, proponen entender el fútbol desde la ciencia, mientras que espacios de diálogo como “Futbol más allá de la cancha” reúnen a participantes como Jesús Cervantes, Penélope Montes y Saúl Rodríguez para reflexionar sobre su impacto cultural.

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“El fútbol no solo se juega, también se narra y se piensa”, es una de las ideas que atraviesa esta edición de la feria, donde el balón se convierte en punto de partida para hablar de identidad, comunidad y memoria colectiva.

La programación también incluye propuestas contemporáneas como el Torneo FC26, que lleva el deporte al terreno digital con competencias de eSports, así como conferencias como “La tecnología detrás del balón”, impartida por Florentino Soriano Corral, que analiza la evolución de los materiales en el juego.

En el ámbito reflexivo, destacan actividades como “El deporte como eje fundamental en el desarrollo integral”, con la participación de Fall Serigne Alioune y Robertony García Perera, o “Futbol y vida social: cuerpos, creencias y resistencias”, donde se aborda el deporte desde perspectivas sociales y culturales.

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Pero es el sábado 2 de mayo cuando el deporte sale literalmente de las salas. La jornada deportiva organizada en los jardines exteriores incluye tiros a gol, cascaritas, concursos de dominadas, exhibiciones y firma de autógrafos con los Dinos de Saltillo, convirtiendo el espacio ferial en un punto de encuentro activo para el público.

Hacia el cierre, la charla “El futbol no sólo se juega en la cancha”, a cargo de Arturo Brizio, retoma el espíritu central del programa: entender el deporte como un fenómeno que trasciende lo físico.

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Más allá de los libros, la FILC 2026 propone una mirada amplia donde el fútbol dialoga con la literatura, la ciencia y la vida cotidiana. En tiempos donde el Mundial se acerca, la feria demuestra que también desde la palabra se puede jugar, recordar y construir comunidad.

AGENDA DEPORTIVA COMPLETA DE LA FIL

Viernes 24 de abril

9:00, 10:00 y 11:00 — Taller Física del gol (Sala Manuel Acuña)

Sábado 25 de abril

16:00 — Futbol más allá de la cancha (Sala Julio Torri)

Domingo 26 de abril

11:00 — Torneo FC26 (Área institucional)17:00 — Final Torneo FC26 (Aula Magna)

Lunes 27 de abril

11:30 — La emoción del Mundial (Infoteca)17:30 — Los secretos de la roja (Aula Magna)19:00 — El deporte como eje fundamental en el desarrollo integral (Sala Enriqueta Ochoa)

Martes 28 de abril

10:00 — La tecnología detrás del balón (Infoteca)11:30 — Fuera de lugar (Infoteca)

Miércoles 29 de abril

12:00 — Más allá del juego (Sala Julio Torri)16:00 — Futbol y vida social (Sala Manuel Acuña)

Jueves 30 de abril

19:00 — Presentación Estilos de vida saludables (Sala Armando Sánchez Quintanilla)

Sábado 2 de mayo

13:00 — El futbol y sus extrañas eventualidades (Sala Manuel Acuña)13:00 — Tiros a gol (exteriores)13:00, 15:00 y 18:00 — Concurso de dominadas14:00 — Cascarita 5 vs 516:00 — Firma de autógrafos (Dinos de Saltillo)17:00 — Exhibición de porristas

Domingo 3 de mayo

16:00 — El futbol no sólo se juega en la cancha (Aula Magna)

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Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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