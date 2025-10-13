Erik Lira renueva contrato con Cruz Azul hasta 2029

Erik Lira, mediocampista mexicano, continuará su etapa en Cruz Azul tras firmar la renovación de su contrato, que lo mantendrá en la institución hasta junio de 2029, según información obtenida por Claro Sports, aunque el club aún no ha hecho el anuncio oficial. Esta extensión refleja la confianza que tanto la directiva como el cuerpo técnico depositan en el jugador.

El oriundo de la Ciudad de México llegó a Cruz Azul en enero de 2022 procedente de Pumas, como una apuesta para fortalecer el mediocampo. Desde entonces, Lira se ha consolidado como un elemento constante en el equipo, participando de manera significativa en los títulos de la CONCACAF Champions Cup 2025 y del Campeón de Campeones 2022.

En poco más de tres años con la Máquina, Lira ha disputado 142 partidos oficiales entre fase regular y Liguilla, mientras que sumando todas las competencias, incluidos torneos internacionales, su registro asciende a 163 encuentros. A lo largo de ese periodo ha anotado un gol, aunque su aporte principal ha estado en la recuperación y distribución del balón, convirtiéndose en uno de los mediocentros más confiables del fútbol mexicano.