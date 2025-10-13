Erik Lira renueva contrato con Cruz Azul hasta 2029
El mediocampista ha sido pieza clave en títulos recientes y continúa consolidándose como un referente del equipo y de la selección mexicana
Erik Lira, mediocampista mexicano, continuará su etapa en Cruz Azul tras firmar la renovación de su contrato, que lo mantendrá en la institución hasta junio de 2029, según información obtenida por Claro Sports, aunque el club aún no ha hecho el anuncio oficial. Esta extensión refleja la confianza que tanto la directiva como el cuerpo técnico depositan en el jugador.
El oriundo de la Ciudad de México llegó a Cruz Azul en enero de 2022 procedente de Pumas, como una apuesta para fortalecer el mediocampo. Desde entonces, Lira se ha consolidado como un elemento constante en el equipo, participando de manera significativa en los títulos de la CONCACAF Champions Cup 2025 y del Campeón de Campeones 2022.
TE PUEDE INTERESAR: Titans despiden a Brian Callahan tras un inicio de 1-5 en la Temporada 2025
En poco más de tres años con la Máquina, Lira ha disputado 142 partidos oficiales entre fase regular y Liguilla, mientras que sumando todas las competencias, incluidos torneos internacionales, su registro asciende a 163 encuentros. A lo largo de ese periodo ha anotado un gol, aunque su aporte principal ha estado en la recuperación y distribución del balón, convirtiéndose en uno de los mediocentros más confiables del fútbol mexicano.
En el Apertura 2025, Lira ha registrado 996 minutos en 12 apariciones, 11 de ellas como titular, y ha recibido dos tarjetas amarillas. Según Claro Sports, su contrato incluye una cláusula que le permitiría emigrar a Europa en caso de recibir alguna oferta concreta.
El desempeño de Lira también ha sido observado por Javier ‘Vasco’ Aguirre, director técnico de la selección mexicana, con quien ha participado en diversos encuentros amistosos. Su última aparición con el Tricolor se dio el pasado sábado frente a Colombia, donde fue titular y disputó 77 minutos. Además, ha formado parte de los planteles que lograron los títulos de la Concacaf Nations League y la Copa Oro 2025.
Dentro del esquema del Tricolor, Lira se ha destacado por su equilibrio defensivo y su capacidad para romper líneas, atributos que podrían asegurarle un lugar en la lista final del próximo torneo mundialista, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.
El anuncio oficial de la renovación se espera en los próximos días a través de los canales institucionales de Cruz Azul, confirmando que Erik Lira afrontará lo que resta del Apertura 2025 y las próximas temporadas enfocado en mantener su crecimiento y contribuir a que la Máquina siga siendo protagonista en la Liga MX.