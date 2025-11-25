Escándalo por el horario del Xolos vs Tigres: Ley Federal del Trabajo impediría que Gilberto Mora juegue la Liguilla

El duelo entre los Xolos de Tijuana y los Tigres de la UANL por los Cuartos de Final del Apertura 2025 está envuelto en polémica.

Esto debido a la situación de Gilberto Mora, futbolista de 17 años que podría no participar por cuestiones legales relacionadas con el horario del encuentro, el cual se disputará a las 9 de la noche en Tijuana y 11 de la noche tiempo del centro de México, dentro del Estadio Caliente.

El tema surgió porque Mora es menor de edad y, según interpretación mediática de la Ley Federal del Trabajo (LFT), los jugadores profesionales, al ser trabajadores regulados, no deberían laborar dentro de la jornada nocturna extendida más allá de las 10 de la noche.

Esto habría puesto en duda la participación del joven extremo, una de las grandes apuestas del cuadro fronterizo.

CASO GILBERTO MORA: ¿QUÉ DICE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO?

La LFT reconoce a los deportistas profesionales como trabajadores con contrato laboral formal (Artículos 292 al 303), y define la jornada nocturna entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana.

Sin embargo, no existe un artículo explícito que prohíba la actividad deportiva de menores después de las 10 de la noche, lo que deja una interpretación ambigua y abre un debate legal y deportivo.