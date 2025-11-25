Escándalo por el horario del Xolos vs Tigres: Ley Federal del Trabajo impediría que Gilberto Mora juegue la Liguilla
El juvenil fronterizo podría verse impedido de jugar por interpretación de la Ley Federal del Trabajo, mientras que la Liga MX es criticada
El duelo entre los Xolos de Tijuana y los Tigres de la UANL por los Cuartos de Final del Apertura 2025 está envuelto en polémica.
Esto debido a la situación de Gilberto Mora, futbolista de 17 años que podría no participar por cuestiones legales relacionadas con el horario del encuentro, el cual se disputará a las 9 de la noche en Tijuana y 11 de la noche tiempo del centro de México, dentro del Estadio Caliente.
El tema surgió porque Mora es menor de edad y, según interpretación mediática de la Ley Federal del Trabajo (LFT), los jugadores profesionales, al ser trabajadores regulados, no deberían laborar dentro de la jornada nocturna extendida más allá de las 10 de la noche.
Esto habría puesto en duda la participación del joven extremo, una de las grandes apuestas del cuadro fronterizo.
CASO GILBERTO MORA: ¿QUÉ DICE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO?
La LFT reconoce a los deportistas profesionales como trabajadores con contrato laboral formal (Artículos 292 al 303), y define la jornada nocturna entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana.
Sin embargo, no existe un artículo explícito que prohíba la actividad deportiva de menores después de las 10 de la noche, lo que deja una interpretación ambigua y abre un debate legal y deportivo.
Por ello, aunque el partido se disputará más allá del límite señalado informalmente por diversos especialistas, no hay prohibición textual que impida a Mora participar, aunque el caso saltó a la esfera pública por la falta de claridad normativa y por la edad del futbolista.
XOLOS VS TIGRES: ASÍ EL REGLAMENTO DE LA LIGA MX
El Reglamento de Competencia de la Liga MX establece que los partidos no deben comenzar después de las 11 de la noche, aunque incluye una cláusula que permite excepciones en casos de fuerza mayor, lo cual fue utilizado para justificar la programación del Xolos vs Tigres.
De acuerdo con reportes periodísticos, la modificación de horario se habría dado por peticiones de autoridades de seguridad para evitar empalmes logísticos con otros encuentros en la Ciudad de México, situación que derivó en un ajuste tardío y fuera de lo habitual.
Esta situación reabrió las críticas hacia la Liga MX, que ya ha sido señalada por programar partidos a horas poco favorables para jugadores y aficionados, especialmente en series finales y en plazas fronterizas donde el huso horario genera impacto adicional en la televisión y asistencia al estadio.
Además, especialistas de medios como ESPN, Fox Sports o TUDN afirman que el desempeño físico y la seguridad dentro y fuera del estadio pueden verse afectados con encuentros que terminan alrededor de la medianoche en territorio nacional.