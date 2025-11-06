Europa y Conference League: Álvarez, Orbelín y Chávez juegan los 90 minutos con Fenerbahce, AEK y AZ
Edson Álvarez, Orbelín Pineda y Mateo Chávez fueron titulares y disputaron los 90 minutos con Fenerbahce, AEK de Atenas y AZ Alkmaar, respectivamente
La actividad continental de media semana dejó una jornada significativa para los futbolistas mexicanos que militan en Europa.
Edson Álvarez con el Fenerbahce en la UEFA Europa League, así como Orbelín Pineda con AEK de Atenas y Mateo Chávez con AZ Alkmaar en la UEFA Conference League, fueron titulares y jugaron los 90 minutos en sus respectivos compromisos, dejando minutos importantes en el máximo nivel.
FENERBAHCE SACÓ UN EMPATE CERRADO EN LA EUROPA LEAGUE
El Fenerbahce igualó 0-0 como visitante ante Viktoria Plzen en un duelo táctico y de alta intensidad.
El conjunto turco pudo romper el marcador en dos ocasiones claras durante el cierre: primero con un remate de Jhon Durán que exigió un vuelo del arquero Martin Jedlička, y luego con un cabezazo de Talisca en el 84’ que nuevamente encontró respuesta.
Del lado local, Prince Adu estrelló un balón en el poste en la acción más peligrosa de los checos.
Edson Álvarez sostuvo la recuperación en medio campo, anticipó salidas y ganó duelos defensivos, además de recibir amarilla al 23’. El partido terminó con revisión en el VAR por un posible penal sobre la hora, pero el árbitro decidió no sancionar.
ORBELÍN PINEDA FUE CLAVE EN EL EMPATE DEL AEK
En la Conference League, el AEK rescató un dramático 1-1 ante Shamrock Rovers. Los irlandeses se adelantaron con un penal de Graham Burke al 21’, pero el conjunto griego dominó absolutamente el partido: 80% de posesión, 30 remates y 10 tiros de esquina.
El empate cayó hasta el minuto 90, también desde los once pasos, luego de una mano revisada en el VAR, siendo Luka Jović el encargado de convertir.
Orbelín Pineda jugó los 90 minutos como mediapunta, filtrando balones, arrancando transiciones y participando en varias jugadas de peligro. Su influencia se mantuvo hasta el cierre, cuando habilitó la jugada que derivó en el córner que generó el penal del empate.
MATEO CHÁVEZ COMPLICA Y ROZA EL 3-2 EN LA DERROTA DEL AZ
En Londres, Crystal Palace derrotó 3-1 al AZ Alkmaar, aunque el cuadro neerlandés tuvo tramos de control y más posesión (66 por ciento).
Los locales golpearon primero con un tanto de Maxence Lacroix al 22’ y un doblete de Ismaïla Sarr, mientras que Sven Mijnans descontó para la visita.
El portero de AZ, Owusu-Oduro, atajó un penal en la primera mitad que evitó una goleada temprana.
Mateo Chávez disputó los 90 minutos como lateral izquierdo y tuvo la jugada más peligrosa del cierre: un zurdazo al 91’ que obligó al arquero Dean Henderson a estirarse para evitar el 3-2.