Europa y Conference League: Álvarez, Orbelín y Chávez juegan los 90 minutos con Fenerbahce, AEK y AZ

La actividad continental de media semana dejó una jornada significativa para los futbolistas mexicanos que militan en Europa.

Edson Álvarez con el Fenerbahce en la UEFA Europa League, así como Orbelín Pineda con AEK de Atenas y Mateo Chávez con AZ Alkmaar en la UEFA Conference League, fueron titulares y jugaron los 90 minutos en sus respectivos compromisos, dejando minutos importantes en el máximo nivel.

FENERBAHCE SACÓ UN EMPATE CERRADO EN LA EUROPA LEAGUE

El Fenerbahce igualó 0-0 como visitante ante Viktoria Plzen en un duelo táctico y de alta intensidad.

El conjunto turco pudo romper el marcador en dos ocasiones claras durante el cierre: primero con un remate de Jhon Durán que exigió un vuelo del arquero Martin Jedlička, y luego con un cabezazo de Talisca en el 84’ que nuevamente encontró respuesta.

Del lado local, Prince Adu estrelló un balón en el poste en la acción más peligrosa de los checos.