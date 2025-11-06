México Sub-17 se juega la vida ante Costa de Marfil en el Mundial de Qatar 2025

Después de caer 1-2 frente a Corea del Sur en su debut, la Selección Mexicana Sub-17, dirigida por Carlos Cariño, enfrenta este viernes un duelo decisivo contra Costa de Marfil, correspondiente a la segunda jornada del Grupo F en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025.

El conjunto tricolor llega con la necesidad de sumar sus primeros tres puntos para mantener la esperanza de avanzar a los octavos de final. Una nueva derrota dejaría a México al borde de la eliminación, por lo que el compromiso frente a los marfileños se perfila como una auténtica prueba de supervivencia en el torneo.

Tanto México como Costa de Marfil llegan sin unidades y con diferencia de goles negativa. El cuadro nacional ocupa el tercer lugar del grupo con -1, mientras que los africanos son últimos con -3, después de perder 1-4 ante Suiza en su presentación.