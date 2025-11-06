México Sub-17 se juega la vida ante Costa de Marfil en el Mundial de Qatar 2025
Tras la derrota ante Corea del Sur, el Tricolor dirigido por Carlos Cariño, enfrenta a Costa de Marfil en un partido decisivo del Grupo F
Después de caer 1-2 frente a Corea del Sur en su debut, la Selección Mexicana Sub-17, dirigida por Carlos Cariño, enfrenta este viernes un duelo decisivo contra Costa de Marfil, correspondiente a la segunda jornada del Grupo F en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025.
El conjunto tricolor llega con la necesidad de sumar sus primeros tres puntos para mantener la esperanza de avanzar a los octavos de final. Una nueva derrota dejaría a México al borde de la eliminación, por lo que el compromiso frente a los marfileños se perfila como una auténtica prueba de supervivencia en el torneo.
Tanto México como Costa de Marfil llegan sin unidades y con diferencia de goles negativa. El cuadro nacional ocupa el tercer lugar del grupo con -1, mientras que los africanos son últimos con -3, después de perder 1-4 ante Suiza en su presentación.
El cuerpo técnico mexicano ha trabajado en ajustar detalles defensivos y mejorar la definición frente al arco, consciente de que el margen de error se ha agotado. Carlos Cariño ha insistido en mantener la concentración y aprovechar las oportunidades de gol, aspectos que fueron determinantes en la derrota ante Corea del Sur.
El encuentro se disputará este viernes 7 de noviembre a las 8:45 am (tiempo del Centro de México), y podrá seguirse a través de Azteca Deportes, que ofrecerá una cobertura en vivo.
Detalles del partido:
Partido: México vs Costa de Marfil
Torneo: Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025
Jornada: 2 del Grupo F
Fecha: Viernes 7 de noviembre
Hora: 08:45 a.m.
Tras la primera fecha, Suiza lidera el grupo con 3 puntos y una diferencia de +3, seguida de Corea del Sur con las mismas unidades y +1. México y Costa de Marfil cierran la tabla sin puntos, aunque la diferencia de goles favorece al cuadro mexicano.
El otro compromiso del sector, entre Suiza y Corea del Sur, se jugará a las 09:15 a.m. y definirá al líder provisional.
Con futbolistas que militan en equipos de fuerzas básicas de la Liga BBVA MX y otros que buscan consolidarse en el proceso de selecciones menores, México Sub-17 enfrenta un reto crucial. La esperanza del futbol mexicano recae en estos jóvenes que intentan repetir las gestas de 2005 y 2011, cuando el país levantó el título mundial de la categoría.