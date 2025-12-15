Fenerbahçe golea al Konyaspor y Edson Álvarez registra su primera asistencia en Turquía

El Fenerbahçe resolvió sin contratiempos su compromiso de la jornada 16 de la SuperLiga de Turquía al imponerse 4-0 al T. Konyaspor en su estadio, en un partido que quedó definido desde el primer tiempo y en el que el mexicano Edson Álvarez tuvo una participación determinante tanto en la recuperación como en la generación de juego.

Desde el silbatazo inicial, el conjunto local asumió el control del balón y la iniciativa ofensiva. La presión alta y la circulación rápida incomodaron a un Konyaspor que pasó largos lapsos defendiendo cerca de su área. Los primeros avisos llegaron por conducto de Anderson Talisca y Marco Asensio, cuyas aproximaciones obligaron a intervenir al guardameta Bahadır Güngördü.

El dominio se tradujo en ventaja al minuto 28, cuando el árbitro sancionó una falta dentro del área tras revisión del VAR. Talisca ejecutó el penal con precisión para abrir el marcador. Apenas dos minutos más tarde, el 2-0 nació de una acción en la que Edson Álvarez leyó bien un rebote defensivo, ganó la posesión y habilitó a Mert Müldür, quien definió con potencia para ampliar la diferencia.