Fenerbahçe golea al Konyaspor y Edson Álvarez registra su primera asistencia en Turquía

/ 15 diciembre 2025
    Fenerbahçe golea al Konyaspor y Edson Álvarez registra su primera asistencia en Turquía
    Edson Álvarez celebra su primera asistencia oficial con el Fenerbahçe en la SuperLiga de Turquía. FOTO: ESPECIAL

El mexicano fue clave en el desarrollo del encuentro al aportar su primera asistencia en el futbol turco y sostener el equilibrio del mediocampo durante los 90 minutos

El Fenerbahçe resolvió sin contratiempos su compromiso de la jornada 16 de la SuperLiga de Turquía al imponerse 4-0 al T. Konyaspor en su estadio, en un partido que quedó definido desde el primer tiempo y en el que el mexicano Edson Álvarez tuvo una participación determinante tanto en la recuperación como en la generación de juego.

Desde el silbatazo inicial, el conjunto local asumió el control del balón y la iniciativa ofensiva. La presión alta y la circulación rápida incomodaron a un Konyaspor que pasó largos lapsos defendiendo cerca de su área. Los primeros avisos llegaron por conducto de Anderson Talisca y Marco Asensio, cuyas aproximaciones obligaron a intervenir al guardameta Bahadır Güngördü.

El dominio se tradujo en ventaja al minuto 28, cuando el árbitro sancionó una falta dentro del área tras revisión del VAR. Talisca ejecutó el penal con precisión para abrir el marcador. Apenas dos minutos más tarde, el 2-0 nació de una acción en la que Edson Álvarez leyó bien un rebote defensivo, ganó la posesión y habilitó a Mert Müldür, quien definió con potencia para ampliar la diferencia.

Antes del descanso, el cuadro de casa volvió a golpear. Al 37’, Talisca recibió fuera del área y sacó un disparo colocado que dejó sin opciones al arquero visitante, firmando su doblete y dejando el encuentro cuesta arriba para los visitantes. El Fenerbahçe aún estuvo cerca de aumentar la cuenta en el tiempo agregado, cuando un remate de cabeza de Álvarez se estrelló en el poste.

En el complemento, el Konyaspor buscó ajustar líneas y adelantar metros. Hubo intentos aislados de Enis Bardhi y Andzouana, pero se toparon con la atención del portero Ederson y con una defensa bien organizada, en la que Álvarez volvió a destacar por su capacidad para cortar avances y ordenar desde el mediocampo.

Con el partido controlado, el conjunto local manejó los tiempos y esperó el momento para cerrar la cuenta. Al minuto 87, un centro de Oğuz Aydın fue desviado por el guardameta, dejando el balón servido para Marco Asensio, quien empujó al fondo de la red para el 4-0 definitivo.

Más allá del marcador, el encuentro dejó un punto relevante en el desempeño de Edson Álvarez. El mexicano firmó su primera asistencia oficial en el futbol turco y fue una pieza constante en la recuperación y salida del balón, confirmando su adaptación al equipo y su peso en el equilibrio del mediocampo del Fenerbahçe.

