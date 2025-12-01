Fenerbahce rescata el empate ante Galatasaray con participación clave de Edson Álvarez
Fenerbahce igualó en el tiempo añadido y la lucha por el liderato de la Superliga continúa con un punto de diferencia entre ambos clubes
El Kıtalararası Derbi volvió a entregar un capítulo de alta tensión futbolística. Fenerbahce y Galatasaray igualaron 1-1 en el Sukru Saracoglu Stadium, un resultado que mantiene la disputa por la cima de la Superliga de Turquía con apenas un punto de diferencia. El partido dejó múltiples episodios relevantes, entre ellos la actuación de Edson Álvarez, protagonista en varios momentos clave.
La primera parte se inclinó hacia la visita. Al minuto 27, Sané abrió el marcador tras una jugada individual en la que superó la marca de Edson Álvarez y dos defensores locales antes de definir. El golpe obligó a Fenerbahce a ajustar su funcionamiento y adelantar líneas, con el mediocampista mexicano teniendo presencia continua tanto en la recuperación como en la salida.
El tramo más polémico llegó poco después, cuando una acción colectiva que involucró a Edson Álvarez terminó en gol, pero el VAR detectó una mano previa de un compañero y el tanto fue invalidado. La decisión generó reclamos en el campo y dejó al cuadro local sin la posibilidad de empatar antes del descanso.
En la segunda mitad, Fenerbahce fortaleció su presión. Edson intentó aportar desde fuera del área con dos disparos que obligaron a la defensa de Galatasaray a cerrar espacios con más rigor. El equipo visitante intentó administrar su ventaja con posesiones prolongadas y pausas tácticas, mientras los locales buscaban rutas por los costados y balones cruzados.
Los cambios dieron forma al final del encuentro. Fenerbahce mandó al campo a Talisca y Jhon Durán, mientras que Galatasaray respondió con modificaciones para sostener la mínima diferencia. La insistencia del cuadro amarillo y azul generó varios balones detenidos que aumentaron la presión en los últimos minutos.
Ya en el tiempo añadido, el esfuerzo local encontró recompensa. Un centro de Munir Mercan llegó al área chica, donde Jhon Durán conectó un remate de cabeza para el 1-1 definitivo. La anotación desató el festejo en las gradas y dejó en segundo plano la frustración que había provocado el gol anulado en el primer tiempo.
Con este empate, Galatasaray alcanza los 33 puntos y conserva el liderato, mientras Fenerbahce queda con 32. Además del resultado, el encuentro reafirmó la influencia de Edson Álvarez en el funcionamiento del equipo, tanto en la recuperación como en la generación de juego. La carrera por el primer lugar sigue abierta y la próxima jornada podría modificar nuevamente el panorama.