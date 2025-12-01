Fenerbahce rescata el empate ante Galatasaray con participación clave de Edson Álvarez

El Kıtalararası Derbi volvió a entregar un capítulo de alta tensión futbolística. Fenerbahce y Galatasaray igualaron 1-1 en el Sukru Saracoglu Stadium, un resultado que mantiene la disputa por la cima de la Superliga de Turquía con apenas un punto de diferencia. El partido dejó múltiples episodios relevantes, entre ellos la actuación de Edson Álvarez, protagonista en varios momentos clave.

La primera parte se inclinó hacia la visita. Al minuto 27, Sané abrió el marcador tras una jugada individual en la que superó la marca de Edson Álvarez y dos defensores locales antes de definir. El golpe obligó a Fenerbahce a ajustar su funcionamiento y adelantar líneas, con el mediocampista mexicano teniendo presencia continua tanto en la recuperación como en la salida.

El tramo más polémico llegó poco después, cuando una acción colectiva que involucró a Edson Álvarez terminó en gol, pero el VAR detectó una mano previa de un compañero y el tanto fue invalidado. La decisión generó reclamos en el campo y dejó al cuadro local sin la posibilidad de empatar antes del descanso.