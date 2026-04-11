Fiesta en el Volcán: Tigres aplasta a Chivas en San Nicolás y amarra puesto de Liguilla

Tigres de la UANL firmó una de sus victorias más contundentes del torneo al imponerse 4-1 a Chivas de Guadalajara en el Volcán, en un resultado que sacudió la parte alta del Clausura 2026 y que le devolvió aire al conjunto felino en la recta final de la fase regular. El equipo regiomontano hizo valer su localía en el Estadio Universitario y frenó al líder del campeonato con una actuación de mucha pegada y autoridad. La goleada tomó forma con los tantos de Juan Brunetta, Rodrigo Aguirre y Ángel Correa, en un partido en el que Tigres castigó los espacios y aprovechó sus momentos para inclinar la balanza.

Chivas, que llegaba como superlíder con 31 unidades, no pudo sostener el ritmo del encuentro y terminó superado por un rival que encontró contundencia frente al arco. De acuerdo con reportes en vivo, Brunetta firmó doblete dentro del 4-1 felino.

Con este triunfo, Tigres pasó de 17 a 20 puntos y escaló de manera momentánea al sexto puesto de la tabla general, metiéndose en zona de clasificación directa cuando todavía faltaban partidos por disputarse en la Jornada 14. Chivas, pese al tropiezo en San Nicolás de los Garza, se mantuvo en la cima con 31 unidades, aunque dejó escapar margen sobre sus perseguidores en la tabla del Clausura 2026. El golpe fue importante para los de Guido Pizarro no solo por el rival, sino por el contexto. Antes del partido, Tigres aparecía fuera de los primeros ocho, mientras que Guadalajara defendía el liderato del certamen. La victoria en casa cambió de inmediato el panorama felino y reactivó su cierre de torneo, justo cuando la pelea por boletos directos a la Liguilla luce cada vez más cerrada. En la parte alta, el revés de Chivas abrió la puerta para que clubes como Cruz Azul, Toluca y Pachuca sigan presionando en la persecución del primer sitio. En la zona media, Tigres dio un salto clave para colocarse por encima de equipos como América, Atlas, Necaxa y Juárez, al menos de forma provisional, en espera del resto de resultados sabatinos y dominicales.

Además, la jornada también dejó la victoria de Querétaro por 3-1 sobre Necaxa en La Corregidora, en un duelo que tuvo como figuras a Santiago Homenchenko y Mateo Coronel, este último con doblete. Ese resultado permitió a Gallos Blancos llegar a 15 puntos y subir al lugar 13, mientras que los Rayos se quedaron con 16 unidades y perdieron terreno en la lucha por meterse a la zona de clasificación.

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