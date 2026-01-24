Fulham remonta al Brighton y se impone 2-1 con Raúl Jiménez como referente ofensivo

El Fulham consiguió un triunfo clave de 2-1 sobre el Brighton & Hove Albion en Craven Cottage, dentro de la Jornada 23 de la Premier League, en un partido que se definió en tiempo de compensación y en el que el mexicano Raúl Jiménez volvió a tener un papel relevante en el funcionamiento ofensivo de su equipo. Jiménez fue titular y disputó los 90 minutos, fungiendo como eje del ataque del Fulham. Desde la primera mitad generó peligro constante, destacando una acción al minuto 24, cuando recibió dentro del área, se quitó a dos defensores y sacó un disparo que exigió al guardameta Bart Verbruggen, quien evitó el gol con una intervención determinante. TE PUEDE INTERESAR: Finales de Conferencia de la NFL: horarios, transmisiones y lo que está en juego rumbo al Super Bowl LX

La presión del cuadro local fue constante, aunque el primer golpe lo dio la visita. Brighton se adelantó en el marcador al minuto 28, cuando Yasin Ayari sacó un potente disparo desde fuera del área que superó a Bernd Leno para el 0-1, reflejando el dominio inicial del conjunto visitante. A pesar del gol en contra, Fulham mantuvo la propuesta ofensiva con Jiménez participando tanto en el juego aéreo como en la generación de espacios para sus compañeros. La insistencia tuvo recompensa en el complemento. Al minuto 72, Fulham empató 1-1 tras una jugada que culminó Harry Wilson, encendiendo a la afición en Craven Cottage y devolviendo el impulso al equipo londinense. Minutos después, Brighton parecía recuperar la ventaja con un tanto de Danny Welbeck, pero la anotación fue anulada por fuera de juego tras la revisión del VAR, manteniendo la igualdad en el marcador. Cuando el partido parecía encaminado al empate, llegó el desenlace dramático. En tiempo de compensación, Harry Wilson cobró un tiro libre directo que terminó en el fondo de las redes para sellar el 2-1 definitivo, desatando la celebración del Fulham y confirmando una remontada de alto valor en la recta final del encuentro.