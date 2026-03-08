Genoa vence 2-1 a la Roma en la Serie A; Johan Vásquez suma los 90 minutos

El Genoa dio una de las sorpresas de la jornada 28 de la Serie A al imponerse 2-1 a la Roma en el Estadio Luigi Ferraris, en un duelo donde el defensa mexicano Johan Vásquez fue titular y disputó los 90 minutos en la zaga del conjunto local.

El encuentro fue muy cerrado durante la primera mitad, con pocas oportunidades claras de gol para ambos equipos. Sin embargo, el partido se destrabó en la segunda parte cuando el brasileño Junior Messias abrió el marcador al minuto 52 mediante un penalti que puso en ventaja al Genoa.

La respuesta de la Roma llegó apenas tres minutos después. El defensor marfileño Evan Ndicka aprovechó un rebote dentro del área para empatar el marcador al 55’, devolviendo momentáneamente la esperanza al conjunto capitalino.

Cuando parecía que el encuentro terminaría en igualdad, el Genoa encontró el gol del triunfo al minuto 80. El delantero portugués Vitinha apareció dentro del área para rematar un centro y sellar el 2-1 definitivo que desató la celebración de los aficionados locales.

El mexicano Johan Vásquez formó parte de la línea de tres defensores del Genoa y completó todo el partido, contribuyendo a sostener el resultado frente a una Roma que dominó la posesión pero generó pocas llegadas claras al arco rival.