Genoa vence 2-1 a la Roma en la Serie A; Johan Vásquez suma los 90 minutos

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 8 marzo 2026
    Genoa vence 2-1 a la Roma en la Serie A; Johan Vásquez suma los 90 minutos
    El mexicano Johan Vásquez fue titular y jugó todo el partido en el triunfo del Genoa 2-1 sobre la Roma en la Serie A de Italia. FOTO: X

El Genoa dio la sorpresa de la jornada en el Estadio Luigi Ferraris, en un duelo donde el defensa mexicano fue titular y fue esencial en la zaga del equipo local

El Genoa dio una de las sorpresas de la jornada 28 de la Serie A al imponerse 2-1 a la Roma en el Estadio Luigi Ferraris, en un duelo donde el defensa mexicano Johan Vásquez fue titular y disputó los 90 minutos en la zaga del conjunto local.

El encuentro fue muy cerrado durante la primera mitad, con pocas oportunidades claras de gol para ambos equipos. Sin embargo, el partido se destrabó en la segunda parte cuando el brasileño Junior Messias abrió el marcador al minuto 52 mediante un penalti que puso en ventaja al Genoa.

La respuesta de la Roma llegó apenas tres minutos después. El defensor marfileño Evan Ndicka aprovechó un rebote dentro del área para empatar el marcador al 55’, devolviendo momentáneamente la esperanza al conjunto capitalino.

TE PUEDE INTERESAR: Celtic de Julián Araujo elimina al Rangers en el Clásico de Escocia tras dramática tanda de penales e invasión de cancha

Cuando parecía que el encuentro terminaría en igualdad, el Genoa encontró el gol del triunfo al minuto 80. El delantero portugués Vitinha apareció dentro del área para rematar un centro y sellar el 2-1 definitivo que desató la celebración de los aficionados locales.

El mexicano Johan Vásquez formó parte de la línea de tres defensores del Genoa y completó todo el partido, contribuyendo a sostener el resultado frente a una Roma que dominó la posesión pero generó pocas llegadas claras al arco rival.

Con este resultado, el Genoa alcanzó los 30 puntos y se mantiene en la zona media de la tabla, mientras que la Roma se quedó con 51 unidades, un tropiezo que complica sus aspiraciones de pelear por los puestos de Champions League en el cierre de la temporada.

La victoria representa un impulso importante para el equipo genovés, que logró frenar a uno de los clubes más competitivos del campeonato italiano y reafirmó su solidez en casa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Serie A
resultados

Localizaciones


Genoa

Personajes


Johan Vásquez

Organizaciones


AS Roma
Genoa CFC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
true

POLITICÓN: 8M: Saltillo se pintará de morado; mujeres toman las calles para visibilizar sus demandas de igualdad, justicia y seguridad
El contingente interseccional concluyó la marcha en la Plaza Manuel Acuña; una bandera interseccional fue colocada a la escultura en honor a Manuel Acuña.

Saltillo 8M: Contingente interseccional denuncia exclusión durante marcha
La movilización inició en el Tecnológico de Saltillo y reunió a más de 10 mil asistentes.

Muchas voces, un clamor: mujeres marchan en el 8M por una vida libre de violencia en Saltillo
La movilización destacó por la participación de madres acompañadas de sus hijas e hijos, muchos de los cuales asistieron por primera vez.

Maternidades salen a marchar este 8M en Saltillo; ola morada también contempló a hijos e hijas
Algunos colectivos consideran que la presencia de policías modifica el carácter político de la protesta.

‘No somos sus enemigas’: Mujeres policías participan en operativo de seguridad durante el 8M
Las manifestaciones evidencian que, pese a avances, persisten problemas estructurales como la violencia y la impunidad.

Mujeres marchan en Coahuila por el 8M para exigir igualdad y justicia
NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...

NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...
NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas

NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas