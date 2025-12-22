Gilberto Mora se consolida como el máximo goleador Sub 17 del mundo en 2025

Con apenas 17 años, Gilberto Mora cerró el año como uno de los nombres más constantes dentro del futbol mexicano. Su presencia en Xolos de Tijuana y su participación continua con distintas categorías de la Selección Mexicana lo colocaron en una dinámica poco común para un jugador de su edad, al punto de que ya es considerado dentro del panorama rumbo al Mundial 2026.

El proceso de Mora ha estado marcado por registros tempranos. Durante la temporada se convirtió en el futbolista más joven en debutar y anotar en la Liga MX, una serie de hitos que reflejan la confianza que el cuerpo técnico de su club ha depositado en él. Sin embargo, más allá de esas marcas locales, su rendimiento terminó por trascender el ámbito nacional.

A lo largo del año calendario, Gilberto Mora sumó 12 goles en competencias oficiales, cifra que lo colocó como el jugador de 17 años o menos con más anotaciones a nivel profesional en el futbol mundial. El dato resulta relevante si se considera que su posición habitual es la de mediocampista, lo que amplía el impacto de su producción ofensiva dentro del campo.