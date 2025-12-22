Gilberto Mora se consolida como el máximo goleador Sub 17 del mundo en 2025

Fútbol
/ 22 diciembre 2025
    Gilberto Mora se consolida como el máximo goleador Sub 17 del mundo en 2025
    Con solo 17 años, Gilberto Mora terminó el año como el futbolista Sub 17 con más goles a nivel profesional en el mundo. FOTO: MEXPORT

Su rendimiento con Xolos de Tijuana y con distintas categorías de la Selección Mexicana lo ha colocado como una de las principales proyecciones rumbo al Mundial 2026

Con apenas 17 años, Gilberto Mora cerró el año como uno de los nombres más constantes dentro del futbol mexicano. Su presencia en Xolos de Tijuana y su participación continua con distintas categorías de la Selección Mexicana lo colocaron en una dinámica poco común para un jugador de su edad, al punto de que ya es considerado dentro del panorama rumbo al Mundial 2026.

El proceso de Mora ha estado marcado por registros tempranos. Durante la temporada se convirtió en el futbolista más joven en debutar y anotar en la Liga MX, una serie de hitos que reflejan la confianza que el cuerpo técnico de su club ha depositado en él. Sin embargo, más allá de esas marcas locales, su rendimiento terminó por trascender el ámbito nacional.

A lo largo del año calendario, Gilberto Mora sumó 12 goles en competencias oficiales, cifra que lo colocó como el jugador de 17 años o menos con más anotaciones a nivel profesional en el futbol mundial. El dato resulta relevante si se considera que su posición habitual es la de mediocampista, lo que amplía el impacto de su producción ofensiva dentro del campo.

La estadística se explica en parte por la cantidad de torneos que disputó. Además de los campeonatos de Clausura y Apertura con Xolos de Tijuana, el juvenil formó parte del plantel que conquistó la Copa Oro con la Selección Mexicana y tuvo participación destacada en el Mundial Sub 20, aun cuando por edad era elegible para competir en la categoría Sub 17.

En la comparación internacional, Mora terminó por encima de otros talentos jóvenes que también tuvieron un año productivo. El irlandés Michael Noonan, del Shamrock Rovers, el austriaco Johannes Moser, del FC Liefering, y el alemán Lennart Karl, del Bayern Munich, finalizaron con nueve goles cada uno, tres menos que el mexicano.

El desempeño del mediocampista no pasó desapercibido fuera del país. Su nombre comenzó a circular en el radar de clubes europeos, que han seguido de cerca su evolución tanto en selecciones juveniles como en la primera división mexicana. De acuerdo con reportes del mercado, su valor se ha estimado en alrededor de 30 millones de euros, una cifra poco habitual para un jugador que aún no alcanza la mayoría de edad.

Por ahora, cualquier movimiento al futbol europeo deberá esperar. Gilberto Mora continuará su desarrollo en México y con la Selección Mexicana, con la mirada puesta en el Mundial 2026, torneo que podría marcar un punto decisivo en su carrera y definir el siguiente paso en su trayectoria profesional.

