Gol olímpico a Ochoa marca el empate entre Limassol y Apollon

Guillermo Ochoa vivió una jornada inesperada en la Liga de Chipre, cuando su equipo, el AEL Limassol, dejó escapar una victoria ante el Apollon y terminó empatando 2-2 en el Alphamega Stadium. La atención se centró en el portero mexicano, que vio cómo un gol olímpico cambió el rumbo del encuentro.

El primer tiempo fue relativamente tranquilo para Ochoa, quien solo intervino en balones rezagados y despejes. La ofensiva del Limassol abrió el marcador a través de un penal transformado por Luther Singh. Poco después, Dudu anotó para el Apollon, pero el tanto fue anulado por fuera de lugar, dejando la ventaja parcial para los locales al descanso.

En la segunda mitad, Léo Natel amplió la diferencia con un gol al inicio del segundo tiempo, lo que parecía asegurar la victoria del Limassol. Sin embargo, al minuto 61 se produjo la acción que marcaría el partido. Un tiro de esquina de Gaetan Weissbeck terminó dentro de la portería tras un intento fallido de Ochoa por despejar el balón. El guardameta reclamó al árbitro por una posible obstrucción que le impidió intervenir correctamente, pero la decisión se mantuvo y el gol fue válido. Este fue el primer gol olímpico que Ochoa recibe en su carrera profesional.

El Apollon aprovechó el momento y siete minutos después, Sergio Castel consiguió la igualdad al rematar un centro desde la derecha. A partir de ese momento, Ochoa tuvo que intervenir en varias jugadas peligrosas para evitar que su equipo cayera nuevamente.