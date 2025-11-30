Gol olímpico a Ochoa marca el empate entre Limassol y Apollon

Fútbol
/ 30 noviembre 2025
    Gol olímpico a Ochoa marca el empate entre Limassol y Apollon
    Guillermo Ochoa tuvo un papel clave en el empate 2-2 del AEL Limassol ante el Apollon en la Liga de Chipre. FOTO: ESPECIAL

Tras un error en la salida, el portero mexicano permitió un gol olímpico, su primero en la carrera, que cambió el rumbo del partido

Guillermo Ochoa vivió una jornada inesperada en la Liga de Chipre, cuando su equipo, el AEL Limassol, dejó escapar una victoria ante el Apollon y terminó empatando 2-2 en el Alphamega Stadium. La atención se centró en el portero mexicano, que vio cómo un gol olímpico cambió el rumbo del encuentro.

El primer tiempo fue relativamente tranquilo para Ochoa, quien solo intervino en balones rezagados y despejes. La ofensiva del Limassol abrió el marcador a través de un penal transformado por Luther Singh. Poco después, Dudu anotó para el Apollon, pero el tanto fue anulado por fuera de lugar, dejando la ventaja parcial para los locales al descanso.

En la segunda mitad, Léo Natel amplió la diferencia con un gol al inicio del segundo tiempo, lo que parecía asegurar la victoria del Limassol. Sin embargo, al minuto 61 se produjo la acción que marcaría el partido. Un tiro de esquina de Gaetan Weissbeck terminó dentro de la portería tras un intento fallido de Ochoa por despejar el balón. El guardameta reclamó al árbitro por una posible obstrucción que le impidió intervenir correctamente, pero la decisión se mantuvo y el gol fue válido. Este fue el primer gol olímpico que Ochoa recibe en su carrera profesional.

El Apollon aprovechó el momento y siete minutos después, Sergio Castel consiguió la igualdad al rematar un centro desde la derecha. A partir de ese momento, Ochoa tuvo que intervenir en varias jugadas peligrosas para evitar que su equipo cayera nuevamente.

El empate deja a Limassol con 17 puntos en la séptima posición, mientras que Apollon se mantiene sexto con 20 unidades. Para Ochoa, la jornada sumó un gol inusual a sus estadísticas, pero también mantiene su registro general: 16 goles recibidos y dos partidos sin recibir anotaciones en los nueve juegos que ha disputado con el Limassol en la liga chipriota.

El partido deja a ambos equipos con sensaciones encontradas y evidencia la importancia de mantener la concentración hasta el final, especialmente en acciones de balón detenido. Para Guillermo Ochoa, será un partido para analizar, pero sin modificar su papel central en la portería del Limassol.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

