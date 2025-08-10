Gonzalo Pineda renuncia como técnico del Atlas tras malos resultados
El estratega mexicano dejó su cargo luego de la derrota ante Pachuca; la directiva ya analiza candidatos para sustituirlo
El Atlas vive horas de cambio. Este domingo, el club rojinegro anunció de manera oficial que Gonzalo Pineda presentó su renuncia como director técnico del primer equipo varonil, una decisión que llega tras el complicado arranque en el Apertura 2025 y la goleada 0-3 sufrida ante Pachuca en la Jornada 4 de la Liga MX.
Pineda, quien tomó las riendas del equipo a finales del Clausura 2024, dirigió un total de 24 partidos entre Liga MX y Leagues Cup, con un saldo de 5 victorias, 7 empates y 12 derrotas.
En este torneo, los Zorros suman apenas cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y dos caídas, ubicándose en el décimo lugar de la clasificación.
La presión de la afición se hizo evidente al término del encuentro contra los Tuzos, cuando las tribunas del Estadio Jalisco retumbaron con cánticos de “¡Fuera Pineda!”.
La directiva aceptó la dimisión del entrenador y agradeció públicamente su trabajo y compromiso durante su etapa al frente del equipo.
Atlas busca a su nuevo estratega
El Comité Deportivo de Atlas inició de inmediato el proceso para elegir al sustituto de Pineda, con el objetivo de aprovechar el potencial de la plantilla y revertir el rumbo en el Apertura 2025.
Aunque la directiva no ha revelado nombres, se espera que en los próximos días se dé a conocer al nuevo técnico, que tendrá como reto principal llevar al equipo de vuelta a los primeros planos.
La salida de Pineda se convierte en uno de los movimientos más significativos en la Liga MX en este arranque de temporada, y abre la puerta a distintas opciones para el banquillo rojinegro, desde perfiles con experiencia en el fútbol mexicano hasta apuestas internacionales.