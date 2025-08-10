Gonzalo Pineda renuncia como técnico del Atlas tras malos resultados

El Atlas vive horas de cambio. Este domingo, el club rojinegro anunció de manera oficial que Gonzalo Pineda presentó su renuncia como director técnico del primer equipo varonil, una decisión que llega tras el complicado arranque en el Apertura 2025 y la goleada 0-3 sufrida ante Pachuca en la Jornada 4 de la Liga MX.

Pineda, quien tomó las riendas del equipo a finales del Clausura 2024, dirigió un total de 24 partidos entre Liga MX y Leagues Cup, con un saldo de 5 victorias, 7 empates y 12 derrotas.

En este torneo, los Zorros suman apenas cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y dos caídas, ubicándose en el décimo lugar de la clasificación.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo vive una fiesta deportiva con el Urban Trail 5K 2025 desde el ‘corazón’ de la ciudad