Guillermo Ochoa comete error grave y AEL Limassol cae 2-0 ante Omonia en la liga de Chipre

La noche fue complicada para Guillermo Ochoa, quien quedó en el centro de la conversación tras cometer un error grave en la derrota del AEL Limassol por 2-0 ante el Omonia, resultado que confirmó el dominio del líder del campeonato en la Primera División de Chipre y dejó nuevamente expuestas las dificultades defensivas del conjunto donde milita el arquero mexicano.

Ochoa fue titular y disputó todo el encuentro, pero su actuación quedó marcada por una acción puntual que terminó por sentenciar el partido.

El marcador se abrió en la primera mitad con un tanto tempranero de Stevan Jovetic, quien aprovechó una desatención en un balón parado para adelantar al Omonia.

TE PUEDE INTERESAR: Chucky Lozano se queda sin equipo; San Diego le da las gracias y busca equipo rumbo al Mundial 2026

Aunque el gol inicial no fue directamente atribuible al guardameta, el AEL Limassol volvió a mostrar problemas de coordinación defensiva que facilitaron el trabajo del rival desde los primeros minutos.

La jugada más señalada llegó en el tramo final del encuentro, cuando el Omonia buscó liquidar el partido con un balón largo a la espalda de la defensa.

En esa acción, Ochoa dudó entre salir o permanecer bajo los tres postes, tomó la decisión tarde y no logró cortar el avance del atacante, quedando fuera de posición.