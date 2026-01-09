Guillermo Ochoa comete error grave y AEL Limassol cae 2-0 ante Omonia en la liga de Chipre
El portero mexicano Guillermo Ochoa fue señalado tras una mala salida que sentenció la derrota del AEL Limassol frente al líder Omonia
La noche fue complicada para Guillermo Ochoa, quien quedó en el centro de la conversación tras cometer un error grave en la derrota del AEL Limassol por 2-0 ante el Omonia, resultado que confirmó el dominio del líder del campeonato en la Primera División de Chipre y dejó nuevamente expuestas las dificultades defensivas del conjunto donde milita el arquero mexicano.
Ochoa fue titular y disputó todo el encuentro, pero su actuación quedó marcada por una acción puntual que terminó por sentenciar el partido.
El marcador se abrió en la primera mitad con un tanto tempranero de Stevan Jovetic, quien aprovechó una desatención en un balón parado para adelantar al Omonia.
Aunque el gol inicial no fue directamente atribuible al guardameta, el AEL Limassol volvió a mostrar problemas de coordinación defensiva que facilitaron el trabajo del rival desde los primeros minutos.
La jugada más señalada llegó en el tramo final del encuentro, cuando el Omonia buscó liquidar el partido con un balón largo a la espalda de la defensa.
En esa acción, Ochoa dudó entre salir o permanecer bajo los tres postes, tomó la decisión tarde y no logró cortar el avance del atacante, quedando fuera de posición.
El delantero definió sin oposición para marcar el 2-0 definitivo, una jugada que fue catalogada por distintos medios como un error clave del portero mexicano.
Con este resultado, el AEL Limassol se mantiene lejos de los puestos de protagonismo en la liga chipriota, mientras que el Omonia consolidó su liderato con una actuación sólida y sin sobresaltos.
Para Ochoa, la derrota representa un nuevo episodio complicado en su etapa europea, en la que ha alternado buenas intervenciones con errores puntuales que han pesado en el marcador.
El arquero mexicano acumula ya 20 goles recibidos en 14 partidos con el AEL Limassol en la presente temporada, cifras que reflejan tanto las carencias defensivas del equipo como la presión constante a la que ha sido sometido.
A pesar de ello, Ochoa se mantiene como titular indiscutible y sigue sumando minutos en una liga que exige máxima concentración, especialmente ante rivales que capitalizan cualquier error.
La derrota ante el Omonia deja al AEL Limassol con la obligación de reaccionar en las próximas jornadas, mientras que el desempeño de Guillermo Ochoa vuelve a estar bajo la lupa en un momento clave de su carrera, con la mirada puesta en mantenerse activo y competitivo rumbo al Mundial de 2026.