Guillermo Ochoa vuelve a la Selección Mexicana: sería convocado para amistosos ante Portugal y Bélgica

La Selección Mexicana de futbol tiene programados dos partidos amistosos de alto nivel en marzo de 2026 frente a Portugal y Bélgica, como parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y Guillermo Ochoa podría recibir una convocatoria sorpresa para esos encuentros, de acuerdo con información difundida por TUDN y medios deportivos.

Según lo revelado en el programa Línea de Cuatro por el periodista Alex de la Rosa, en el seno del equipo mexicano existe la idea de evaluar nuevamente a Ochoa pese a que no fue convocado en la última lista de noviembre pasado.

El cuerpo técnico, encabezado por el director técnico Javier Aguirre, estaría considerando llamar al experimentado portero para la Fecha FIFA de marzo, donde México enfrentará a Portugal y Bélgica.

La posibilidad de un regreso del histórico arquero se basa en el seguimiento que la dirección técnica mantiene sobre varios jugadores seleccionables, incluido Ochoa, en un contexto donde aún no está definida la portería para la Copa del Mundo.