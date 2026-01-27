Guillermo Ochoa vuelve a la Selección Mexicana: sería convocado para amistosos ante Portugal y Bélgica
De acuerdo con un reporte de TUDN, Ochoa sería considerado nuevamente por Javier Aguirre para los partidos de preparación frente a rivales europeos
La Selección Mexicana de futbol tiene programados dos partidos amistosos de alto nivel en marzo de 2026 frente a Portugal y Bélgica, como parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y Guillermo Ochoa podría recibir una convocatoria sorpresa para esos encuentros, de acuerdo con información difundida por TUDN y medios deportivos.
Según lo revelado en el programa Línea de Cuatro por el periodista Alex de la Rosa, en el seno del equipo mexicano existe la idea de evaluar nuevamente a Ochoa pese a que no fue convocado en la última lista de noviembre pasado.
El cuerpo técnico, encabezado por el director técnico Javier Aguirre, estaría considerando llamar al experimentado portero para la Fecha FIFA de marzo, donde México enfrentará a Portugal y Bélgica.
La posibilidad de un regreso del histórico arquero se basa en el seguimiento que la dirección técnica mantiene sobre varios jugadores seleccionables, incluido Ochoa, en un contexto donde aún no está definida la portería para la Copa del Mundo.
Su inclusión en la convocatoria permitiría evaluar su nivel en partidos de alta exigencia ante rivales europeos de primer nivel.
Ochoa no ha sido llamado recientemente, con Raúl Rangel (Chivas) y Luis Ángel Malagón (América) tomando protagonismo en las convocatorias más recientes, reflejando un proceso de renovación en esa posición dentro del Tri.
La decisión definitiva sobre su convocatoria y su posible presencia en la Copa del Mundo se espera que se complete tras esos duelos amistosos de marzo, donde el cuerpo técnico analizará rendimiento, competencia y liderazgo dentro del plantel mexicano.
Guillermo Ochoa, con amplia trayectoria en la selección mayor, ha sido pieza clave en citas mundialistas anteriores, aunque recientemente no había sido considerado en la convocatoria más reciente del Tri.