Hugo Sánchez y sus 38 goles de primer toque: la hazaña que desafía al futbol moderno

Hay goleadores capaces de recorrer medio campo, eludir defensores y superar al portero antes de marcar. Hugo Sánchez encontró otra manera de alcanzar la grandeza: hacer que el balón terminara en la red prácticamente en el instante en que llegaba a sus pies. Durante la temporada 1989-1990, el delantero mexicano consiguió 38 anotaciones con el Real Madrid, todas mediante remates de primera intención, sin necesidad de realizar un control previo.

Aquella exhibición representa uno de los episodios más extraordinarios de sus 50 años de historia como futbolista profesional. No se trató únicamente de la cantidad de goles, sino de una característica técnica que convirtió al atacante surgido de Pumas en un especialista de la definición inmediata. El mexicano disputó 35 partidos de Liga y terminó con un promedio de 1.09 anotaciones por encuentro. Además de conquistar su quinto Trofeo Pichichi, igualó los 38 tantos que Telmo Zarra había conseguido con el Athletic Club en la campaña 1950-1951.

¿Cómo marcó Hugo Sánchez sus 38 goles? La distribución de sus anotaciones revela que no dependía exclusivamente de su privilegiada pierna izquierda. De acuerdo con reconstrucciones estadísticas de aquella campaña, consiguió 22 goles con la zurda, seis con la derecha, nueve de cabeza y uno con el pecho. El repertorio incluyó cuatro penaltis, seis tiros libres directos, remates acrobáticos y definiciones dentro del área. En 25 ocasiones celebró en el Estadio Santiago Bernabéu, mientras que las otras 13 anotaciones llegaron como visitante. El dato de los 38 goles sin control previo no nació de una campaña publicitaria El 1 de abril de 1990, cuando Hugo acumulaba 33 tantos, el periodista Santiago Segurola publicó en El País un análisis que identificaba una particularidad: el mexicano resolvía sus oportunidades con un único contacto deliberado para finalizar la jugada. La observación continuó vigente hasta el cierre del campeonato. Años después, el propio futbolista explicó que no había reparado en esa coincidencia durante la temporada y que fueron periodistas españoles quienes se la hicieron notar. La última jornada que completó la hazaña El desenlace llegó frente al Real Oviedo. Hugo necesitaba tres anotaciones para alcanzar a Zarra y respondió con un triplete que resumió su versatilidad: un penalti, un cabezazo y una definición cercana a la portería. Todavía dispuso de oportunidades para conseguir el tanto número 39, pero terminó igualando la histórica cifra. Ese registro permaneció como referencia durante dos décadas más, hasta que Cristiano Ronaldo lo superó en la temporada 2010-2011. La hazaña tampoco puede entenderse sin el funcionamiento colectivo.

Bajo la dirección del galés John Toshack, el Real Madrid de la Quinta del Buitre, con figuras como Emilio Butragueño y Míchel, conquistó su quinta Liga consecutiva y estableció un récord de 107 goles en una campaña, vigente en aquel momento. De ellos, 38 llevaron la firma del mexicano. Es decir, Sánchez aportó aproximadamente el 35.5 por ciento de todas las anotaciones del campeón español. Su virtud no consistía solamente en rematar. Debía interpretar los movimientos de sus compañeros, anticiparse a los defensores y encontrar espacios antes de que llegara el servicio. La jugada podía durar varios segundos, pero el desenlace necesitaba apenas un instante. Ese instinto también explica por qué sus goles iban desde un sencillo toque frente a la portería hasta disparos de larga distancia, cabezazos espectaculares y chilenas que terminaron convirtiéndose en su sello personal. A medio siglo de su debut con Pumas, la temporada 1989-1990 conserva un lugar especial dentro de su legado.