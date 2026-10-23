Hugo Sánchez y sus 38 goles de primer toque: la hazaña que desafía al futbol moderno

Hugo Sánchez y sus 38 goles de primer toque: la hazaña que desafía al futbol moderno

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Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

En una temporada inolvidable, el delantero mexicano convirtió la definición inmediata en un arte y alcanzó una marca histórica en España

Fútbol
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Hay goleadores capaces de recorrer medio campo, eludir defensores y superar al portero antes de marcar.

Hugo Sánchez encontró otra manera de alcanzar la grandeza: hacer que el balón terminara en la red prácticamente en el instante en que llegaba a sus pies.

Durante la temporada 1989-1990, el delantero mexicano consiguió 38 anotaciones con el Real Madrid, todas mediante remates de primera intención, sin necesidad de realizar un control previo.

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Aquella exhibición representa uno de los episodios más extraordinarios de sus 50 años de historia como futbolista profesional.

No se trató únicamente de la cantidad de goles, sino de una característica técnica que convirtió al atacante surgido de Pumas en un especialista de la definición inmediata.

El mexicano disputó 35 partidos de Liga y terminó con un promedio de 1.09 anotaciones por encuentro.

Además de conquistar su quinto Trofeo Pichichi, igualó los 38 tantos que Telmo Zarra había conseguido con el Athletic Club en la campaña 1950-1951.

¿Cómo marcó Hugo Sánchez sus 38 goles?

La distribución de sus anotaciones revela que no dependía exclusivamente de su privilegiada pierna izquierda.

De acuerdo con reconstrucciones estadísticas de aquella campaña, consiguió 22 goles con la zurda, seis con la derecha, nueve de cabeza y uno con el pecho.

El repertorio incluyó cuatro penaltis, seis tiros libres directos, remates acrobáticos y definiciones dentro del área.

En 25 ocasiones celebró en el Estadio Santiago Bernabéu, mientras que las otras 13 anotaciones llegaron como visitante.

El dato de los 38 goles sin control previo no nació de una campaña publicitaria

El 1 de abril de 1990, cuando Hugo acumulaba 33 tantos, el periodista Santiago Segurola publicó en El País un análisis que identificaba una particularidad: el mexicano resolvía sus oportunidades con un único contacto deliberado para finalizar la jugada.

La observación continuó vigente hasta el cierre del campeonato. Años después, el propio futbolista explicó que no había reparado en esa coincidencia durante la temporada y que fueron periodistas españoles quienes se la hicieron notar.

La última jornada que completó la hazaña

El desenlace llegó frente al Real Oviedo. Hugo necesitaba tres anotaciones para alcanzar a Zarra y respondió con un triplete que resumió su versatilidad: un penalti, un cabezazo y una definición cercana a la portería.

Todavía dispuso de oportunidades para conseguir el tanto número 39, pero terminó igualando la histórica cifra.

Ese registro permaneció como referencia durante dos décadas más, hasta que Cristiano Ronaldo lo superó en la temporada 2010-2011.

La hazaña tampoco puede entenderse sin el funcionamiento colectivo.

Bajo la dirección del galés John Toshack, el Real Madrid de la Quinta del Buitre, con figuras como Emilio Butragueño y Míchel, conquistó su quinta Liga consecutiva y estableció un récord de 107 goles en una campaña, vigente en aquel momento.

De ellos, 38 llevaron la firma del mexicano. Es decir, Sánchez aportó aproximadamente el 35.5 por ciento de todas las anotaciones del campeón español.

Su virtud no consistía solamente en rematar. Debía interpretar los movimientos de sus compañeros, anticiparse a los defensores y encontrar espacios antes de que llegara el servicio.

La jugada podía durar varios segundos, pero el desenlace necesitaba apenas un instante.

Ese instinto también explica por qué sus goles iban desde un sencillo toque frente a la portería hasta disparos de larga distancia, cabezazos espectaculares y chilenas que terminaron convirtiéndose en su sello personal.

A medio siglo de su debut con Pumas, la temporada 1989-1990 conserva un lugar especial dentro de su legado.

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Otros delanteros han superado aquella cantidad de anotaciones, pero los 38 remates de primera intención siguen siendo una demostración singular de anticipación y contundencia.

Hugo Sánchez no necesitaba dominar el balón para dominar el área. Y en una época en la que el futbol mide casi todos los movimientos de sus protagonistas, aquella colección de 38 goles mantiene una pregunta abierta: ¿cuántos delanteros serían capaces de repetir semejante exhibición de definición?

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Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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