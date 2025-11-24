Jaiba Brava vs Irapuato: fechas, horarios y cómo llegan a la Final del Apertura 2025
La Ida será en el Estadio Sergio León Chávez y la Vuelta en el Estadio Tamaulipas, en un duelo entre el tercer y cuarto lugar de la tabla general.
La Liga de Expansión tendrá un nuevo monarca en el Apertura 2025. La Jaiba Brava y Irapuato disputarán el título después de resolver sus respectivas eliminatorias y avanzar a la serie definitiva, en un torneo que quedó abierto tras la eliminación de Leones Negros, campeón vigente, en los cuartos de final a manos de Tampico Madero.
El primer capítulo de la final se celebrará el sábado 29 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Sergio León Chávez. El encuentro de Vuelta está programado para el sábado 6 de diciembre a la misma hora en el Estadio Tamaulipas, donde se definirá al ganador del semestre.
La serie enfrenta al tercer y cuarto lugares de la tabla general. La Jaiba Brava terminó en la tercera posición, mientras que Irapuato ocupó el cuarto sitio. Los dos primeros de la clasificación, Atlante y Cancún FC, quedaron eliminados en los Cuartos de Final, lo que permitió que ambos finalistas avanzaran por su lado del cuadro.
Durante la fase regular, los equipos ahora finalistas se vieron las caras en la Jornada 5 en el Estadio Sergio León Chávez. El partido concluyó 1-1, lo que dejó una referencia previa sin un claro dominante. En aquel duelo, el equipo dirigido por Marco Antonio Ruiz se midió al conjunto de Daniel Alcántar, quien también se mantiene al frente de la escuadra fresera para la instancia final.
La Jaiba Brava completó la fase regular sin derrotas y sumó 30 puntos, cifra que igualó a Atlante y Cancún FC, aunque la diferencia de goles definió su ubicación en la tercera posición. En cuartos de final eliminó a Leones Negros, y más tarde superó a Tepatitlán con un global de 2-0 para asegurar su clasificación a la final.
Será su cuarta presencia en una final desde la creación de la Liga de Expansión. Tampico Madero logró el campeonato en el Guard1anes 2020, pero cayó en las finales del Apertura 2021 y Clausura 2025.
Irapuato, en su primera participación dentro de la Liga de Expansión, cerró la fase regular con 23 unidades. La escuadra fresera avanzó gracias a su posición en la tabla, luego de igualar en los globales de sus series ante Mineros de Zacatecas y Morelia, resultados que le permitieron instalarse en la final del semestre.
Con estos antecedentes, el Apertura 2025 tendrá un cierre atractivo entre dos equipos con caminos distintos, pero con la misma oportunidad de cerrar el año con un campeonato.