Jaiba Brava vs Irapuato: fechas, horarios y cómo llegan a la Final del Apertura 2025

La Liga de Expansión tendrá un nuevo monarca en el Apertura 2025. La Jaiba Brava y Irapuato disputarán el título después de resolver sus respectivas eliminatorias y avanzar a la serie definitiva, en un torneo que quedó abierto tras la eliminación de Leones Negros, campeón vigente, en los cuartos de final a manos de Tampico Madero.

El primer capítulo de la final se celebrará el sábado 29 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Sergio León Chávez. El encuentro de Vuelta está programado para el sábado 6 de diciembre a la misma hora en el Estadio Tamaulipas, donde se definirá al ganador del semestre.

TE PUEDE INTERESAR: Christian McCaffrey enfrenta a Carolina: análisis del regreso y pronóstico Panthers vs 49ers

La serie enfrenta al tercer y cuarto lugares de la tabla general. La Jaiba Brava terminó en la tercera posición, mientras que Irapuato ocupó el cuarto sitio. Los dos primeros de la clasificación, Atlante y Cancún FC, quedaron eliminados en los Cuartos de Final, lo que permitió que ambos finalistas avanzaran por su lado del cuadro.