Jaime Lozano y Efraín Juárez buscan mantener presencia mexicana en la Liguilla del Apertura 2025
Ambos técnicos, formados en Pumas, se enfrentarán en un duelo directo por seguir con vida en el torneo, en un contexto donde los estrategas nacionales siguen siendo minoría en la Liga MX
La Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 marcó el cierre de la Fase Regular y dejó definidos a los equipos que disputarán el Play In, la etapa previa a los Cuartos de Final de la Liga MX. En esta edición, el enfrentamiento entre Pachuca y Pumas garantiza que solo uno de los dos técnicos mexicanos en competencia —Jaime Lozano o Efraín Juárez— podrá aspirar a instalarse en la siguiente fase.
El formato actual, implementado desde el Apertura 2023 en sustitución del Repechaje, ha limitado la presencia de entrenadores nacionales en instancias definitivas. Desde entonces, apenas Ricardo Carbajal y Luis Miguel Noriega han conseguido llegar a los Cuartos de Final, cuando dirigieron al Puebla en aquel torneo. En total, solo seis técnicos mexicanos han clasificado al Play In o a la Liguilla en los últimos cinco torneos, equivalente al 12 por ciento del total posible.
Durante la Fase Regular del Apertura 2025, únicamente cuatro estrategas nacionales estuvieron activos: Jaime Lozano (Pachuca), Efraín Juárez (Pumas), Benjamín Mora (Querétaro) e Ignacio Ambriz (León). Este último tomó el mando de los esmeraldas con el torneo ya iniciado, reflejo del escaso margen que hoy tienen los técnicos mexicanos para consolidarse en el circuito.
El panorama se vuelve más llamativo al considerar que tres de esos cuatro entrenadores son canteranos de Pumas, un club históricamente formador de jugadores y técnicos. Sin embargo, solo Lozano y Juárez permanecen en la pelea.
En el caso del Pachuca, el conjunto de Jaime Lozano comenzó el torneo con cuatro victorias consecutivas, pero tras su eliminación en la Leagues Cup, su rendimiento se desplomó con apenas dos triunfos en los últimos doce juegos. Por su parte, Efraín Juárez ha tenido un torneo irregular con los Pumas, afectados por lesiones y fallos ofensivos, aunque lograron cerrar con una victoria 3-2 ante Cruz Azul que los mantuvo con vida.
El ganador del duelo entre Pachuca y Pumas deberá medirse después al perdedor del enfrentamiento Tijuana–Juárez, con el objetivo de asegurar un lugar entre los ocho mejores del torneo. Solo entonces se sabrá si un técnico mexicano vuelve a figurar en la Liguilla, algo que no sucede desde hace dos años.