Jaime Lozano y Efraín Juárez buscan mantener presencia mexicana en la Liguilla del Apertura 2025

La Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 marcó el cierre de la Fase Regular y dejó definidos a los equipos que disputarán el Play In, la etapa previa a los Cuartos de Final de la Liga MX. En esta edición, el enfrentamiento entre Pachuca y Pumas garantiza que solo uno de los dos técnicos mexicanos en competencia —Jaime Lozano o Efraín Juárez— podrá aspirar a instalarse en la siguiente fase.

El formato actual, implementado desde el Apertura 2023 en sustitución del Repechaje, ha limitado la presencia de entrenadores nacionales en instancias definitivas. Desde entonces, apenas Ricardo Carbajal y Luis Miguel Noriega han conseguido llegar a los Cuartos de Final, cuando dirigieron al Puebla en aquel torneo. En total, solo seis técnicos mexicanos han clasificado al Play In o a la Liguilla en los últimos cinco torneos, equivalente al 12 por ciento del total posible.

Durante la Fase Regular del Apertura 2025, únicamente cuatro estrategas nacionales estuvieron activos: Jaime Lozano (Pachuca), Efraín Juárez (Pumas), Benjamín Mora (Querétaro) e Ignacio Ambriz (León). Este último tomó el mando de los esmeraldas con el torneo ya iniciado, reflejo del escaso margen que hoy tienen los técnicos mexicanos para consolidarse en el circuito.