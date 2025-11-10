Jaime Lozano y Efraín Juárez buscan mantener presencia mexicana en la Liguilla del Apertura 2025

Fútbol
/ 10 noviembre 2025
    Jaime Lozano y Efraín Juárez buscan mantener presencia mexicana en la Liguilla del Apertura 2025
    Con el cierre de la Fase Regular del Apertura 2025, el Play In definirá si Jaime Lozano o Efraín Juárez logran mantener presencia mexicana en la Liguilla FOTO: MEXSPORT

Ambos técnicos, formados en Pumas, se enfrentarán en un duelo directo por seguir con vida en el torneo, en un contexto donde los estrategas nacionales siguen siendo minoría en la Liga MX

La Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 marcó el cierre de la Fase Regular y dejó definidos a los equipos que disputarán el Play In, la etapa previa a los Cuartos de Final de la Liga MX. En esta edición, el enfrentamiento entre Pachuca y Pumas garantiza que solo uno de los dos técnicos mexicanos en competencia —Jaime Lozano o Efraín Juárez— podrá aspirar a instalarse en la siguiente fase.

El formato actual, implementado desde el Apertura 2023 en sustitución del Repechaje, ha limitado la presencia de entrenadores nacionales en instancias definitivas. Desde entonces, apenas Ricardo Carbajal y Luis Miguel Noriega han conseguido llegar a los Cuartos de Final, cuando dirigieron al Puebla en aquel torneo. En total, solo seis técnicos mexicanos han clasificado al Play In o a la Liguilla en los últimos cinco torneos, equivalente al 12 por ciento del total posible.

TE PUEDE INTERESAR: Pronóstico Packers vs Eagles: ¿podrán los de Filadelfia mantener su dominio?

Durante la Fase Regular del Apertura 2025, únicamente cuatro estrategas nacionales estuvieron activos: Jaime Lozano (Pachuca), Efraín Juárez (Pumas), Benjamín Mora (Querétaro) e Ignacio Ambriz (León). Este último tomó el mando de los esmeraldas con el torneo ya iniciado, reflejo del escaso margen que hoy tienen los técnicos mexicanos para consolidarse en el circuito.

El panorama se vuelve más llamativo al considerar que tres de esos cuatro entrenadores son canteranos de Pumas, un club históricamente formador de jugadores y técnicos. Sin embargo, solo Lozano y Juárez permanecen en la pelea.

En el caso del Pachuca, el conjunto de Jaime Lozano comenzó el torneo con cuatro victorias consecutivas, pero tras su eliminación en la Leagues Cup, su rendimiento se desplomó con apenas dos triunfos en los últimos doce juegos. Por su parte, Efraín Juárez ha tenido un torneo irregular con los Pumas, afectados por lesiones y fallos ofensivos, aunque lograron cerrar con una victoria 3-2 ante Cruz Azul que los mantuvo con vida.

El ganador del duelo entre Pachuca y Pumas deberá medirse después al perdedor del enfrentamiento Tijuana–Juárez, con el objetivo de asegurar un lugar entre los ocho mejores del torneo. Solo entonces se sabrá si un técnico mexicano vuelve a figurar en la Liguilla, algo que no sucede desde hace dos años.

Temas


Futbol

Localizaciones


CDMX

Personajes


Jaime Lozano

Organizaciones


Liga MX
Pumas UNAM
Juárez FC

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En octubre se reportó un aumento considerable en la producción de modelos eléctricos en el país, sobre todo por la fortaleza de la Región Sureste de Coahuila.

Acelera 34% producción de vehículos eléctricos; destaca modelo coahuilense

La empresa con un valor de mercado de 5 billones de dólares estaría desarrollando un data center en NL.

Perfilan inversión de Nvidia por mil mdd en Nuevo León con un data center
Gobernadores destacaron que el plan busca fortalecer el tejido social a través de la colaboración entre los tres órdenes de gobierno.

Conago respalda a Sheinbaum y promete acompañar el Plan Michoacán

Las compañías aéreas intentaron capear las restricciones mediante recortes quirúrgicos.

Las restricciones aeroportuarias en EE. UU. pueden empeorar en los próximos días
Se realizó una reunión interinstitucional encabezada por el secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Carlos Oseguera, para coordinar las acciones operativas del plan.

Ejército y Guardia Nacional toman Michoacán: inicia el Plan por la Paz y la Justicia
El 70% de los jóvenes en conflicto con la ley en México han sido adiestrados por el crimen organizado para actividades de sicariato, según Reinserta.

‘Los niños ya no son halcones, son armas’: Saskia Niño de Rivera sobre reclutamiento del narco
El presidente Donald Trump habla durante un evento para anunciar nuevos aranceles en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington.

Trump tiene otras opciones si la Corte Suprema anula sus impuestos a las importaciones globales

Por tercera vez, la audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, fue pospuesta.

Audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, fue pospuesta por tercera vez