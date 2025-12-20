Javier Aquino se va de Tigres: no renovará contrato y es agente libre para el Clausura 2026

Javier Aquino confirmó que no renovará su contrato con Tigres UANL y dejará al conjunto regiomontano una vez concluido el Torneo Apertura 2025.

La noticia fue dada a conocer por el propio futbolista a través de una transmisión en vivo en redes sociales, donde explicó los motivos de su decisión y habló abiertamente del cierre de su ciclo con el club.

El mediocampista, de 35 años, detalló que la determinación no pasó por un tema económico, sino por la manera en que se manejó su situación contractual y su despedida.

TE PUEDE INTERESAR: Eagles vencen a Commanders, ‘amarran’ el Este de la NFC y eliminan a los Cowboys

Aquino señaló que siempre estuvo dispuesto a continuar en la institución, pero consideró que no existieron las condiciones adecuadas para una renovación y que esperaba otro tipo de trato en la recta final de su etapa como jugador felino.

Durante su mensaje, el futbolista también expresó su sentir por no haber tenido una despedida dentro del campo como la que hubiera deseado.

Reveló que el duelo ante Toluca en la Liguilla del Apertura 2025 fue su último partido con la camiseta de Tigres, un cierre que, reconoció, lo dejó con sensaciones encontradas tras tantos años defendiendo los colores del club.