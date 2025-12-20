Javier Aquino se va de Tigres: no renovará contrato y es agente libre para el Clausura 2026

20 diciembre 2025
    Javier Aquino se va de Tigres: no renovará contrato y es agente libre para el Clausura 2026
    Javier Aquino cerró una década con Tigres tras anunciar que no renovará contrato con el club felino. FOTO: MEXSPORT
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

El histórico mediocampista felino reveló que no continuará en el club tras el Apertura 2025, poniendo fin a una etapa de diez años marcada por títulos y protagonismo

Javier Aquino confirmó que no renovará su contrato con Tigres UANL y dejará al conjunto regiomontano una vez concluido el Torneo Apertura 2025.

La noticia fue dada a conocer por el propio futbolista a través de una transmisión en vivo en redes sociales, donde explicó los motivos de su decisión y habló abiertamente del cierre de su ciclo con el club.

El mediocampista, de 35 años, detalló que la determinación no pasó por un tema económico, sino por la manera en que se manejó su situación contractual y su despedida.

Aquino señaló que siempre estuvo dispuesto a continuar en la institución, pero consideró que no existieron las condiciones adecuadas para una renovación y que esperaba otro tipo de trato en la recta final de su etapa como jugador felino.

Durante su mensaje, el futbolista también expresó su sentir por no haber tenido una despedida dentro del campo como la que hubiera deseado.

Reveló que el duelo ante Toluca en la Liguilla del Apertura 2025 fue su último partido con la camiseta de Tigres, un cierre que, reconoció, lo dejó con sensaciones encontradas tras tantos años defendiendo los colores del club.

La salida de Aquino representa el final de una era importante para Tigres. Desde su llegada en 2015, se convirtió en una pieza clave del plantel más exitoso en la historia de la institución, participando en múltiples títulos de Liga MX y competencias internacionales.

Javier llegó a Tigres para el Apertura 2015, jugó 442 partidos con la camiseta felina, ganó 12 títulos oficiales y se convirtió en el jugador mexicano con más títulos en la historia del club, además de hacer 26 goles.

Fue parte de la obtención de cinco títulos de Liga, cuatro Campeón de Campeones, una Liga de Campeones de Concacaf y dos Campeones Cup.

“En Tigres agradecemos profundamente a Javier Aquino por su aporte dentro y fuera de la cancha, por su entrega en cada entrenamiento, por su disposición con el grupo y por representar al Club con orgullo.

“Estamos seguros que todo ese profesionalismo es y seguirá siendo ejemplo para que las nuevas generaciones del equipo se vean reflejadas en él”, es parte de lo que se lee en el comunicado que Tigres emitió sobre su salida.

Mientras tanto, Javier Aquino quedará como agente libre y su futuro profesional permanece abierto, con la posibilidad de continuar su carrera en otro equipo o incluso analizar un posible retiro del futbol profesional.

