Nuevos dueños del Atlas andan con todo: construirán también nuevo estadio

La información fue difundida por el periodista Raymundo González , corresponsal de Mediotiempo en Guadalajara, quien aseguró que Grupo PRODI, los nuevos propietarios del Atlas, ya tomó la decisión de sacar al equipo del histórico inmueble .

En ese escenario aparece Atlas , institución que estaría preparando un cambio histórico: dejar el Estadio Jalisco para construir un nuevo inmueble en Guadalajara .

Sin embargo, la transformación de los escenarios del futbol mexicano todavía no ha terminado. Con México como sede de importantes eventos internacionales en los próximos años , algunos equipos ya analizan alternativas para modernizar o incluso abandonar sus actuales casas.

La renovación de la infraestructura del futbol mexicano continúa avanzando. Estadios como el Akron, BBVA y Nemesio Diez se han consolidado como inmuebles de primer nivel, mientras que las remodelaciones del Cuauhtémoc y del antiguo Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte , han elevado todavía más los estándares para los clubes de la Liga MX.

“No habrá marcha atrás. Grupo PRODI ha decidido al 100 por ciento que Atlas tendrá nuevo estadio. Se saldrán del Jalisco”.

De acuerdo con el reporte, las distintas áreas involucradas ya fueron informadas del proyecto y habrían comenzado los primeros acercamientos y planteamientos con proveedores.

ROJINEGROS BUSCAN QUEDARSE EN GUADALAJARA

Uno de los principales objetivos sería que el nuevo estadio permanezca dentro de Guadalajara, evitando que el equipo tenga que abandonar la ciudad. Por ahora, no existe un terreno elegido de manera definitiva, por lo que la directiva continúa evaluando diferentes opciones.

La situación del Estadio Jalisco sería uno de los factores determinantes para buscar una nueva sede. El inmueble cuenta con una estructura de propiedad compartida, situación que complica la posibilidad de realizar una remodelación integral que permita adaptarlo a las necesidades actuales.

El Estadio Jalisco es administrado por Clubes Unidos de Jalisco y ha sido la casa de Atlas durante décadas. El inmueble fue inaugurado en 1960 y además tiene una importante historia internacional, pues fue escenario de las Copas del Mundo de 1970 y 1986.

Por ello, en lugar de buscar una renovación profunda del histórico recinto, la alternativa que habría ganado fuerza entre los propietarios rojinegros es construir un estadio completamente nuevo.

La situación también recuerda lo ocurrido con Chivas, que dejó el Estadio Jalisco para establecerse en Zapopan y construir el Estadio Akron, aunque en el caso del Atlas la intención sería mantener su nueva casa dentro de Guadalajara.

EL CAMINO ES AÚN LARGO

Aunque la decisión de abandonar el Estadio Jalisco estaría tomada, el proyecto todavía se encuentra en una etapa inicial. Aún falta definir elementos fundamentales como la ubicación, capacidad, diseño, inversión y fecha de construcción.

Lo que sí estaría claro es el rumbo elegido por Grupo PRODI: Atlas dejaría el Estadio Jalisco para tener una nueva casa.

El proyecto tendría además un significado especial para la institución, ya que Atlas se acerca a la celebración de sus 110 años de historia. La construcción de un nuevo estadio podría convertirse, de concretarse, en uno de los proyectos de infraestructura más importantes en la historia reciente del club rojinegro.