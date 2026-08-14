Pumas y Rayados sueñan con tener a Hugo Camberos; Chivas le pone precio millonario

El perfil de Camberos encaja con la intención del proyecto auriazul de incorporar futbolistas jóvenes con margen de crecimiento, pero que también puedan competir de inmediato. Su capacidad para jugar como extremo, desbordar, cambiar de ritmo y participar en acciones ofensivas lo convierte en una alternativa atractiva para el conjunto del Pedregal.

Pumas de la UNAM tiene al extremo rojiblanco entre sus opciones para reforzar las bandas , una zona en la que el conjunto universitario busca mayor velocidad, desequilibrio y capacidad para generar peligro en el último tercio del campo.

El mercado de la Liga MX comienza a poner nuevamente los reflectores sobre Hugo Camberos , uno de los jóvenes futbolistas de Chivas que ha despertado interés entre otros clubes del futbol mexicano.

Sin embargo, cualquier intento por llevarlo a Ciudad Universitaria tendría que superar un obstáculo considerable: la postura económica de Chivas.

CHIVAS ESTABLECE UNA BUENA LANA

De acuerdo con la información disponible, el Guadalajara habría establecido en 20 millones de dólares la cantidad necesaria para permitir la salida de Camberos.

La cifra representa una importante barrera para Pumas y para cualquier otro club de la Liga MX interesado en hacerse con los servicios del futbolista.

La directiva rojiblanca considera al extremo como uno de sus jóvenes con mayor proyección, por lo que no tendría intención de desprenderse de él a cambio de una cantidad que considere inferior a sus expectativas.

La exigencia del Rebaño también destaca por la diferencia con la valoración que actualmente tiene el futbolista en el mercado.

Según Transfermarkt, Camberos tiene un valor estimado de 3 millones de euros, mientras que la cantidad que habría establecido Chivas alcanza los 20 millones de dólares.

Esta diferencia no significa necesariamente que ese sea el valor real de una eventual transferencia, pero sí refleja la importancia que el conjunto rojiblanco concede al jugador dentro de su proyecto deportivo.

RAYADOS APARECE COMO EL OTRO CLUB QUE SIGUE DE CERCA A CAMBEROS.

El conjunto regiomontano cuenta con mayor capacidad económica para realizar operaciones de alto impacto y ha demostrado en distintos mercados que puede competir por futbolistas cotizados.

La posibilidad de incorporar a un extremo mexicano joven y con proyección también resulta atractiva para Monterrey, especialmente en un mercado en el que los jugadores nacionales con potencial han incrementado su valor.

No obstante, los 20 millones de dólares que pediría Chivas obligarían a la directiva regiomontana a analizar cuidadosamente la operación.

El interés por Camberos también está relacionado con sus recientes actuaciones a nivel internacional.

El futbolista registró dos goles y dos asistencias en cuatro partidos con la Selección Mexicana Sub-20, números que volvieron a colocarlo entre los jóvenes talentos que reciben seguimiento dentro del futbol mexicano.

Sus actuaciones ante selecciones como Guatemala y Panamá le permitieron participar directamente en varias acciones ofensivas y aumentar su exposición ante clubes interesados en incorporar talento nacional.