José Ramón Fernández llama ‘Frankenstein’ a David Faitelson tras polémica con Mohamed

En un giro de la cobertura deportiva tras la final entre Toluca y Tigres en el estadio Nemesio Díez, José Ramón Fernández, periodista de ESPN, criticó a su excompañero David Faitelson, luego de los comentarios del comentarista de TUDN sobre Antonio Mohamed, técnico del Toluca.

El conflicto surgió después de que Faitelson cuestionara la decisión de Mohamed de sacar del arco a Hugo González y dar entrada a Luis García durante la final. Faitelson señaló al técnico como “mala persona” por la decisión, lo que provocó una reacción inmediata del propio Mohamed. En un programa transmitido tras el partido, el estratega se refirió al periodista como “de pocos huevos y un desubicado”, generando un debate mediático que se extendió a otros comentaristas.

Durante una dinámica de ESPN, en compañía de Sergio Dipp, José Ramón Fernández calificó la postura de Faitelson como “polémica barata” y lo llamó “el Frankenstein de los medios deportivos”. La interacción entre Fernández y Dipp también dejó momentos tensos. Al recordar que Faitelson fue alumno de Dipp, José Ramón añadió que había sido “el más imbécil” de los mismos, comentario que provocó risas y cierta incomodidad entre los presentes en el estudio.