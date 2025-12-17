José Ramón Fernández llama ‘Frankenstein’ a David Faitelson tras polémica con Mohamed

Fútbol
/ 17 diciembre 2025
    José Ramón Fernández llama ‘Frankenstein’ a David Faitelson tras polémica con Mohamed
    Durante un programa en vivo, José Ramón Fernández cuestionó las críticas de David Faitelson hacia Antonio Mohamed tras la final Toluca vs Tigres. FOTO: ESPECIAL

El periodista de ESPN calificó a Faitelson como “el Frankenstein de los medios deportivos” y señaló que su polémica carecía de sustento

En un giro de la cobertura deportiva tras la final entre Toluca y Tigres en el estadio Nemesio Díez, José Ramón Fernández, periodista de ESPN, criticó a su excompañero David Faitelson, luego de los comentarios del comentarista de TUDN sobre Antonio Mohamed, técnico del Toluca.

El conflicto surgió después de que Faitelson cuestionara la decisión de Mohamed de sacar del arco a Hugo González y dar entrada a Luis García durante la final. Faitelson señaló al técnico como “mala persona” por la decisión, lo que provocó una reacción inmediata del propio Mohamed. En un programa transmitido tras el partido, el estratega se refirió al periodista como “de pocos huevos y un desubicado”, generando un debate mediático que se extendió a otros comentaristas.

TE PUEDE INTERESAR: Juan Carlos 'La Bomba' Rodríguez se uniría a ESPN México

Durante una dinámica de ESPN, en compañía de Sergio Dipp, José Ramón Fernández calificó la postura de Faitelson como “polémica barata” y lo llamó “el Frankenstein de los medios deportivos”. La interacción entre Fernández y Dipp también dejó momentos tensos. Al recordar que Faitelson fue alumno de Dipp, José Ramón añadió que había sido “el más imbécil” de los mismos, comentario que provocó risas y cierta incomodidad entre los presentes en el estudio.

Además de la polémica con Faitelson, Fernández aprovechó el espacio para hablar del estado del futbol mexicano y de los equipos históricos. Señaló que los Pumas siguen siendo uno de los cuatro grandes del país, aunque reconoció que llevan 15 años sin obtener un título, lo que refleja un retraso en sus logros deportivos.

El intercambio entre periodistas y el director técnico subraya la tensión que puede surgir cuando las críticas mediáticas se cruzan con decisiones estratégicas de los entrenadores. Lo sucedido entre Faitelson y Mohamed abrió un debate sobre los límites de la crítica y la responsabilidad de los comunicadores deportivos.

Tras el episodio, los seguidores de ambos medios se dividieron entre quienes respaldan la defensa de José Ramón Fernández a Mohamed y quienes consideran que Faitelson tenía derecho a cuestionar la estrategia del técnico. La discusión continuará en redes sociales y programas deportivos durante los próximos días, mientras los equipos cierran el ciclo de la temporada y analizan su desempeño.

El conflicto evidencia cómo el futbol mexicano no solo genera debate en la cancha, sino también entre quienes lo cubren y lo comentan desde los medios.

