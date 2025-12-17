Juan Carlos ‘La Bomba’ Rodríguez se uniría a ESPN México

La cadena ESPN México podría incorporar en sus filas a Juan Carlos “La Bomba” Rodríguez, exdirector de TUDN y exComisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), quien se perfila como el próximo principal jefe de operaciones de la televisora en el país.

Fuentes cercanas a la negociación indicaron que el acuerdo está prácticamente cerrado y que Rodríguez asumiría el puesto tras la salida de Armando Benítez, quien dejó la dirección de ESPN México hace unas semanas. Se espera que la incorporación formal ocurra a partir de enero, una vez que concluya su contrato como consultor con DAZN en diciembre.

El movimiento representa un cambio importante en la estructura de ESPN México, ya que Rodríguez cuenta con experiencia tanto en la gestión de contenidos deportivos como en la operación de medios internacionales. Durante su paso por TUDN y Univisión Deportes, lideró proyectos que ampliaron la cobertura del futbol mexicano y otros torneos internacionales, además de coordinar transmisiones en varias ciudades.