Juan Carlos ‘La Bomba’ Rodríguez se uniría a ESPN México
El exdirector de TUDN y exComisionado de la FMF, se perfila como el nuevo jefe de operaciones de ESPN México
La cadena ESPN México podría incorporar en sus filas a Juan Carlos “La Bomba” Rodríguez, exdirector de TUDN y exComisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), quien se perfila como el próximo principal jefe de operaciones de la televisora en el país.
Fuentes cercanas a la negociación indicaron que el acuerdo está prácticamente cerrado y que Rodríguez asumiría el puesto tras la salida de Armando Benítez, quien dejó la dirección de ESPN México hace unas semanas. Se espera que la incorporación formal ocurra a partir de enero, una vez que concluya su contrato como consultor con DAZN en diciembre.
El movimiento representa un cambio importante en la estructura de ESPN México, ya que Rodríguez cuenta con experiencia tanto en la gestión de contenidos deportivos como en la operación de medios internacionales. Durante su paso por TUDN y Univisión Deportes, lideró proyectos que ampliaron la cobertura del futbol mexicano y otros torneos internacionales, además de coordinar transmisiones en varias ciudades.
Un detalle clave del acuerdo es que Rodríguez continuará viviendo en Miami, lo que le permitirá mantener una ruta de trabajo similar a la que seguía Benítez, viajando entre Bristol (sede central de ESPN), la Ciudad de México y Buenos Aires. Según los informes, esta modalidad fue aceptada por la alta dirección de la cadena y facilitará la coordinación de las operaciones regionales de ESPN en América Latina.
Aunque aún no se han anunciado oficialmente los términos de su cargo, se prevé que Juan Carlos Rodríguez tenga un papel central en la toma de decisiones estratégicas y en la supervisión de la programación deportiva en México. Su experiencia en la FMF y en medios de comunicación lo coloca en una posición clave para fortalecer la presencia de ESPN en la cobertura de torneos locales e internacionales.
Con este movimiento, ESPN refuerza su estructura directiva en México y busca consolidar la coordinación de sus operaciones regionales bajo la dirección de un ejecutivo con conocimiento profundo de la industria deportiva en América.
Se espera que la televisora oficialice la incorporación en las próximas semanas y que Rodríguez comience a trabajar en enero de 2026, iniciando así un nuevo capítulo en la gestión de ESPN México.