Julián Quiñones guía triunfo del Al-Qadisiyah con doblete ante Al-Ittihad

El Al‑Qadisiyah firmó una de las victorias más relevantes de la jornada al imponerse 2-1 al Al‑Ittihad en la Saudi Pro League, en un partido marcado por la actuación determinante del mexicano Julián Quiñones, autor de un doblete que inclinó el marcador a favor del cuadro local. El delantero volvió a ser protagonista en Arabia Saudita y confirmó su gran momento goleador al responder en un duelo de alta exigencia ante uno de los clubes más poderosos del torneo. El encuentro comenzó con intensidad y con Al-Ittihad tomando ventaja en el primer tiempo.

El conjunto visitante se adelantó en el marcador al minuto 28 mediante un penal convertido por Karim Benzema, resultado de una falta dentro del área que puso presión inmediata sobre el Al-Qadisiyah. Sin embargo, la reacción no tardó en llegar y tuvo como eje al atacante mexicano, quien se mostró constante, móvil y agresivo en el último tercio del campo. Quiñones empató el partido al minuto 37, tras aprovechar un balón filtrado en el área y definir con precisión ante la salida del guardameta, devolviendo la confianza a su equipo antes del descanso. Ya en la segunda mitad, el mexicano volvió a aparecer al 58’, cuando recibió de espaldas, giró con rapidez y sacó un disparo contundente para marcar el 2-1 definitivo, sellando así su doblete y desatando la celebración del Al-Qadisiyah. Con estos dos goles, Julián Quiñones alcanzó los 15 tantos en la temporada, manteniéndose en la pelea directa por el liderato de goleo de la liga saudí y consolidando una racha positiva tras marcar en partidos consecutivos.