Julián Quiñones guía triunfo del Al-Qadisiyah con doblete ante Al-Ittihad

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 22 enero 2026
    Julián Quiñones guía triunfo del Al-Qadisiyah con doblete ante Al-Ittihad
    Julián Quiñones celebrando uno de sus goles en la victoria del Al-Qadisiyah 2-1 sobre el Al-Ittihad en la liga de Arabia Saudita. FOTO: X/AL-QADISIYAH

El delantero mexicano fue la figura del partido al marcar los dos goles en la victoria, resultado que lo mantiene en la pelea por el liderato de goleo en la Saudi Pro League

El Al‑Qadisiyah firmó una de las victorias más relevantes de la jornada al imponerse 2-1 al Al‑Ittihad en la Saudi Pro League, en un partido marcado por la actuación determinante del mexicano Julián Quiñones, autor de un doblete que inclinó el marcador a favor del cuadro local.

El delantero volvió a ser protagonista en Arabia Saudita y confirmó su gran momento goleador al responder en un duelo de alta exigencia ante uno de los clubes más poderosos del torneo.

El encuentro comenzó con intensidad y con Al-Ittihad tomando ventaja en el primer tiempo.

TE PUEDE INTERESAR: Medio Maratón del Sarape 2026 reunirá a 900 corredores en Saltillo: horario, ruta, premiación y todo lo que debes saber

El conjunto visitante se adelantó en el marcador al minuto 28 mediante un penal convertido por Karim Benzema, resultado de una falta dentro del área que puso presión inmediata sobre el Al-Qadisiyah.

Sin embargo, la reacción no tardó en llegar y tuvo como eje al atacante mexicano, quien se mostró constante, móvil y agresivo en el último tercio del campo.

Quiñones empató el partido al minuto 37, tras aprovechar un balón filtrado en el área y definir con precisión ante la salida del guardameta, devolviendo la confianza a su equipo antes del descanso.

Ya en la segunda mitad, el mexicano volvió a aparecer al 58’, cuando recibió de espaldas, giró con rapidez y sacó un disparo contundente para marcar el 2-1 definitivo, sellando así su doblete y desatando la celebración del Al-Qadisiyah.

Con estos dos goles, Julián Quiñones alcanzó los 15 tantos en la temporada, manteniéndose en la pelea directa por el liderato de goleo de la liga saudí y consolidando una racha positiva tras marcar en partidos consecutivos.

Su rendimiento ha sido clave para que el Al-Qadisiyah se mantenga en la parte alta de la tabla y siga compitiendo por puestos relevantes, mientras que Al-Ittihad dejó escapar puntos pese a contar con figuras de peso internacional en su plantilla.

La actuación del delantero mexicano refuerza su estatus como uno de los futbolistas más influyentes del campeonato y vuelve a poner su nombre en el foco, no solo por su impacto en Arabia Saudita, sino también por su regularidad ofensiva en un contexto de alta competencia.

El triunfo 2-1 ante Al-Ittihad quedó marcado por la contundencia de Quiñones, quien volvió a responder en un escenario exigente y con un rival de jerarquía.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


Riad

Personajes


Julián Quiñones

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Los precios que más aumentaron fueron cigarrillos; refrescos envasados; así como loncherías, fondas, torterías y taquerías en los primeros 15 días de enero 2026.

Aumenta la inflación en la primera quincena de enero de 2026 a 3.77% a tasa anual

La caída más grave en el IMOAM fue en marzo y mayo de 2020 por la crisis económica que generó la pandemia de COVID-19.

Inegi estima una disminución de la actividad manufacturera de 1.1% a finales de 2025
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó la captura de ‘El Botox’.

Rompió ‘El Botox’ con ‘El Abuelo’ para controlar extorsiones

Las comunicaciones entre funcionarios estadounidenses y Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Maduro, comenzaron en otoño y continuaron después de que Trump y Maduro mantuvieran una conversación telefónica

Revelan que Delcy Rodríguez se comprometió a cooperar con Trump antes de la captura de Maduro
La salida oficial de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya es un hecho y ha encendido alertas a nivel internacional. Expertos advierten que esta decisión tendrá impactos directos en la salud pública global.

Es Oficial... Estados Unidos sale de la OMS y desata alerta sanitaria global
171El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla durante la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el martes 20 de enero de 2026.

Replica Mark Carney a Trump: Canadá ‘no vive gracias a Estados Unidos’
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni (i), habla con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen (d), durante una mesa redonda en la cumbre de la UE en Bruselas.

Tras las amenazas de Trump sobre Groenlandia, líderes de la UE se reúnen para trazar un nuevo en las relaciones transatlánticas
Pensando en narcos

Pensando en narcos